Нелли Ермолаева крестила своего сына и впервые показала его лицо

Девушка полностью доверилась врачам престижного госпиталя, которые и помогли ей впервые увидеть своего сына, которого назвала Мироном.Стоит отметить, что с момента появления малыша жизнь Нелли изменилась кардинальным образом, как и сама она. Ведь если раньше она все свое свободное время проводила на различных вечеринках и работе, то теперь стала заботливой мамой, которая не может допустить того, чтоб с ее ребенком сидела какая-то чужая женщина, даже если она профессиональная няня со стажем и хорошими рекомендациями.И многие поклонники были удивлены от таких перемен, поскольку еще несколько лет назад Ермолаева публиковала на своей странице в социальной сети Instagram разгромные посты в адрес тех, кто призывал ее рожать, а теперь она и сама осуждает те пары, которые не спешат заводить детей и хотят пожить какое-то время для себя.Сейчас Нелли постепенно возвращается к своему прежнему ритму жизни, и хотя дорога на светские тусовки ей пока закрыта, но на свою любимую работу она уже вернулась.Напомним, что незадолго до родов девушка открыла в Москве своей первый салон по наращиванию ресниц. И, по ее словам, совсем скоро подобное заведение появится и в культурной столице России – Санкт-Петербурге.Впрочем, это не значит, что бывшая звезда телестройки перестала говорить на тему материнства и публиковать в своем микроблоге фотографии с малышом. Наоборот, несколько дней назад она крестила Мирона и впервые показала его лицо своим подписчикам.Пользователи Сети оценили такой подарок, ведь многим из них было интересно, как выглядит малыш и на кого он похож. В итоге, после длительных дискуссий, они пришли к выводу, что мальчик копия своей мамы, однако и от папы ему досталось много чего.