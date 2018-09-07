Телеведущий «Дома-2» Андрей Черкасов в эфире телепроекта разоблачил мошенников

«Разве вы забыли, как Алиана благодарила всех телезрителей за то, что они помогли ей в свое время выиграть квартиру? А Валерий Блюменкранц как возмутился тому, что некоторые поклонники верят, что всё на телепроекте по сценарию. Как же он красиво указал на то, что на «Доме-2» создаются настоящие семьи, рождаются дети от большой и чистой любви..» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.

«Очень смешная сценка получилась! смешная сценка получилась! Ничего нельзя больше сказать! Спасибо за то, что так повеселили! Особенно забавным выглядит Андрей Черкасов, который решил разоблачить мошенников перепиской, которую явно состряпали на скорую руку редактора «Дома-2». Я уверена, что если бы что-то похожее попало в Интернет, то не ускользнуло бы от зоркого глаза недоброжелателей реалити-шоу. Так как злопыхатели такое сообщение не обсуждали, значит его попросту не было..».

«..А тебе, Черкасов, хочется дать совет! В следующий раз, когда решишь заняться разоблачением желтой прессы, загляните сначала в Интернет и поищите более правдоподобную информацию, ведь сейчас в Сети можно отыскать куда правдивые сообщения, чем в ваших выпусках!!!» - написал один из недоброжелателей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

По словам Андрея Черкасова, один из самых скандальных телепроектов России намерен объявить войну мошенникам, которые наживаются на честном имени реалити. Оказывается, что руководство устало от того, что на протяжении более 14 лет они стараются не обращать внимания на то, что пишет о телешоу жёлтая пресса.Ни для кого не является секретом, что журналисты то и дело каждый день обсуждают десятки, а то и сотни всевозможных сплетен о тех или иных участниках реалити-шоу «Дом-2», телеведущих, а также о самой жизни в Периметре. По мнению Андрея Черкасова, молчать больше просто невозможно, поэтому администрация проекта намерено отныне разоблачать мошенников.Несколько часов назад в Интернете была обнародована переписка Таты Блюменкранц с поклонником, где она рассказала о великодушном предложении организаторов «Дома-2». По словам обворожительной блондинки, руководство реалити-шоу предложило её семейству заработную плату в размере 350 тысяч рублей, должность телеведущих проекта или же победу во многими любимом конкурсе «Человек года».Из рассказа Таты Блюменкранц становится понятно, что выбрать одно из перечисленных предложений она сможет лишь в том случае, если вернется на телепроект «Дом-2» вместе с дочерью и супругом. Оказывается, что телеведущие реалити верят в то, что блондинка на самом деле не имеет никакого отношения к данной переписке.Как сообщается, узнав об этой переписке, Тата Блюменкранц сразу же напуганная и растерянная побежала к руководству телестройки «Дом-2» и заявила, что данная переписка является откровенной клеветой. В защиту блондинки и любимого телепроекта встали грудью и другие участники реалити.Алиана Гобозова (Устиненко) удивилась, как можно было даже предположить, что конкурс «Человек года» на самом деле является не настоящим, а победителей администрация «Дома-2» выбирает с самого начала.Стоит отметить, что телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов не единожды подчеркнул, что просит телезрителей проекта перестать читать и верить всему тому, что пишут в Интернете. Мужчина даже предложил преданным поклонникам телестройки, если кого-то из них что-то интересует, напрямую обращаться на шоу, где они уж точно получат честный ответ абсолютно на любой вопрос.