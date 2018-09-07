Теща Ильи Гажиенко заверяет, что его умершая сестра попала в секту

, - сообщила Агибалова.Первой о смерти Елены сообщила Диларам и, по словам Агибаловой-старшей, эта женщина чужая в их семье., - вспомнила Агибалова.Напомним, что пользователи обвинили Илью Гажиенко в равнодушии к смерти своей родной сестры. В Сети начали открыто обвинять мужчину в том, что он не бросил свою семью в Крыму на отдыхе и не примчался для прощания с сестрой.По словам Ирины Александровны, Илье никто не удосужился сообщить, как будут хоронить его близкую родственницу.