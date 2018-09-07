Теща Ильи Гажиенко заверяет, что его умершая сестра попала в секту
Несколько дней, и это событие вызвало настоящий резонанс, как брат не приехал попрощаться с умершей родственницей. Свое мнение о трагическом событии высказала теща Ильи, Ирина Агибалова, которая подозревает, что Елена попала в секту.
«Есть версия, что там секта. Очень похоже, ведь они со всеми оборвали связи. «Лена перестала быть похожей на себя», - говорили ее одноклассники», - сообщила Агибалова.
Первой о смерти Елены сообщила Диларам и, по словам Агибаловой-старшей, эта женщина чужая в их семье.
«Сапарова вызывает нас на войну в соцсети. Оля пробовала призвать к миру. Но Диларам тогда растерялась. Говоря о своих сверхспособностях, она манипулирует темой смерти матери Гажиенко, которую он, его брат и сестра перенесли в раннем возрасте. Один раз она выскочила и кричала, что к ней пришел дух матери Ильи, который сказал ему бросить Олю», - вспомнила Агибалова.
Напомним, что пользователи обвинили Илью Гажиенко в равнодушии к смерти своей родной сестры. В Сети начали открыто обвинять мужчину в том, что он не бросил свою семью в Крыму на отдыхе и не примчался для прощания с сестрой.
По словам Ирины Александровны, Илье никто не удосужился сообщить, как будут хоронить его близкую родственницу.
«Есть версия, что там секта. Очень похоже, ведь они со всеми оборвали связи. «Лена перестала быть похожей на себя», - говорили ее одноклассники», - сообщила Агибалова.
Первой о смерти Елены сообщила Диларам и, по словам Агибаловой-старшей, эта женщина чужая в их семье.
«Сапарова вызывает нас на войну в соцсети. Оля пробовала призвать к миру. Но Диларам тогда растерялась. Говоря о своих сверхспособностях, она манипулирует темой смерти матери Гажиенко, которую он, его брат и сестра перенесли в раннем возрасте. Один раз она выскочила и кричала, что к ней пришел дух матери Ильи, который сказал ему бросить Олю», - вспомнила Агибалова.
Напомним, что пользователи обвинили Илью Гажиенко в равнодушии к смерти своей родной сестры. В Сети начали открыто обвинять мужчину в том, что он не бросил свою семью в Крыму на отдыхе и не примчался для прощания с сестрой.
По словам Ирины Александровны, Илье никто не удосужился сообщить, как будут хоронить его близкую родственницу.