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Теща Ильи Гажиенко заверяет, что его умершая сестра попала в секту

Несколько дней, и это событие вызвало настоящий резонанс, как брат не приехал попрощаться с умершей родственницей. Свое мнение о трагическом событии высказала теща Ильи, Ирина Агибалова, которая подозревает, что Елена попала в секту.

«Есть версия, что там секта. Очень похоже, ведь они со всеми оборвали связи. «Лена перестала быть похожей на себя», - говорили ее одноклассники», - сообщила Агибалова.

Теща Ильи Гажиенко заверяет, что его умершая сестра попала в секту

Первой о смерти Елены сообщила Диларам и, по словам Агибаловой-старшей, эта женщина чужая в их семье.

Теща Ильи Гажиенко заверяет, что его умершая сестра попала в секту

«Сапарова вызывает нас на войну в соцсети. Оля пробовала призвать к миру. Но Диларам тогда растерялась. Говоря о своих сверхспособностях, она манипулирует темой смерти матери Гажиенко, которую он, его брат и сестра перенесли в раннем возрасте. Один раз она выскочила и кричала, что к ней пришел дух матери Ильи, который сказал ему бросить Олю», - вспомнила Агибалова.

Теща Ильи Гажиенко заверяет, что его умершая сестра попала в секту

Напомним, что пользователи обвинили Илью Гажиенко в равнодушии к смерти своей родной сестры. В Сети начали открыто обвинять мужчину в том, что он не бросил свою семью в Крыму на отдыхе и не примчался для прощания с сестрой.

По словам Ирины Александровны, Илье никто не удосужился сообщить, как будут хоронить его близкую родственницу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:39
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