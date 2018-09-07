Александр Гобозов скучает по Ольге Жариковой и готов простить ей измену

«Просто воспоминания перед сном...Как от них избавиться???!!! Всем добрых снов», - написал он, признавшись в том, что очень скучает по девушке и даже готов простить ей измену, только бы она к нему вернулась.

И за такой короткий строк девушка успела понять, что ее избранник совсем не тот человек, с которым бы она хотела связать свою судьбу и создать семью, поэтому решила расстаться. Однако у мужчины есть своя версия их с возлюбленной расставания, ведь он уверяет, что Оля изменила ему с его другом во время отъезда в Санкт-Петербург.После расставания молодые люди больше не пересекались, хотя до ссоры планировали завести детей и сыграть свадьбу. К слову, Саша даже сдержал свое слово и таки оформил официальный развод с Алианой Устиненко.Правда, ходят слухи, что на самом деле брак супругов не был расторгнут и это все ложь, о чем свидетельствует поведение Алианы, которая отказалась показывать штамп в паспорте, свидетельствующий об обратном.По мнению некоторых, Устиненко и Гобозов нарочно водят всех за нос, чтобы выиграть на проекте еще одну квартиру в конкурсе «Человек года», а потом снова сойтись и мирно жить душа в душу.Но несколько дней назад Саша опроверг эту информацию, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram совместную с Олей фотографию.А вот сама Жарикова, судя по всему, твердо решила больше не связываться с Гобозовым и заверяет своих подписчиков в том, что никогда не вернется туда, где ей было очень плохо.