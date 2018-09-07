Ученые зафиксировали на Аляске цунами высотой 200 метров

Огромную волну спровоцировал оползень, вызванный таянием ледника и сошедший в море. В результате массы воды поднялись почти на двести метров и обрушились на фьорд Таан побережья Аляски. Данное побережье не заселено людьми, поэтому случившееся осталось незамеченным и не привело к человеческим жертвам.Обнаружить следы от цунами удалось после исследования остатков поваленных деревьев, а также камней и почвы. Как рассказали специалисты, каменный оползень достигал массы 180 млн. тонн. Это уже четвертое по величине цунами, которое удалось достоверно зафиксировать в мире за последние сто лет.