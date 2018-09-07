АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.37 USD 68.25
Курс валют на 07.09.2018

Ученые зафиксировали на Аляске цунами высотой 200 метров

Гигантские цунами возникают на планете в результате таяния ледников, причем высота волн может достигать сотен метров. Такой вывод сделан американскими учеными Университета штата Вашингтон, после изучения таяния ледника Тиндалл, прошедшего в 2015 году и обрушившего на Аляску цунами высотой 200 метров.
Ученые зафиксировали на Аляске цунами высотой 200 метров


Огромную волну спровоцировал оползень, вызванный таянием ледника и сошедший в море. В результате массы воды поднялись почти на двести метров и обрушились на фьорд Таан побережья Аляски. Данное побережье не заселено людьми, поэтому случившееся осталось незамеченным и не привело к человеческим жертвам.

Обнаружить следы от цунами удалось после исследования остатков поваленных деревьев, а также камней и почвы. Как рассказали специалисты, каменный оползень достигал массы 180 млн. тонн. Это уже четвертое по величине цунами, которое удалось достоверно зафиксировать в мире за последние сто лет.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нелли Ермолаева крестила своего сына и впервые
Телеведущий «Дома-2» Андрей Черкасов в эфире
В Астрахани мужчина убил знакомого и две недели
Теща Ильи Гажиенко заверяет, что его умершая
В Санкт-Петербурге на остановке обнаружили
Манукян: Украинские «патриоты» заклюют Андрея
Ученые зафиксировали на Аляске цунами высотой 200
Диану Шурыгину будут судить за оскорбление и
В Новосибирске пропал 25-летний молодой парень с
Александр Гобозов скучает по Ольге Жариковой и
Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост закрутила роман
Ученые выяснили, что йогурты с пробиотиками
Руководство ТНТ признало провал ток-шоу
Мария Кохно сравнила себя с Машей Распутиной
Ани Лорак продемонстрировала шикарное мини-платье
Синоптики прогнозируют дожди в Красноярске
В Новосибирске спасатели освободили с балкона
Учёные: Климат на Земле изменился из-за
Ирина Пинчук вернулась на Поляну к Никите
Выбывший из телепроекта «Замуж за Бузову»
Появилось первое официальное изображение Nokia X7
«Не бывает идеального союза»: Экс-участница
У подъезда многоэтажки в Астрахани обнаружен труп
Официальные продажи смартфона Motorola P30 Play
По словам Антона Беккужева, скоро в Сети появится
Появился качественный рендер Nokia 9 с пятью
Ольга Бузова отсудила 230 тысяч рублей у
Антон Гусев оправдывался перед хейтерами за долги
В Москве в метро из-за неполадок идёт задержка
В Красноярске возле краевой больницы в яму
Просмотреть все новости