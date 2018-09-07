Руководство ТНТ признало провал ток-шоу «Бородина против Бузовой»

Однако руководство канала ТНТ, судя по всему, горячо верили в успех своего нового детища, а потому выделило ему самое рейтинговое время – 19:30 по МСК. Но спустя пару недель стало понятно, что публика была права и создатели шоу, похоже, свою ошибку тоже признали.Ведь с 3 сентября «Бородина против Бузовой» начало выходить в 11:30, сразу после выпусков «Дом-2. Lite» и «Дом-2. Остров любви».Более того, получается, что руководство приняло дополнительные меры, чтобы выпуски телестройки шли друг за другом без перерыва на какую-нибудь другую программу и зритель смотрел на любимых героев три с половиной часа подряд.Однако, по мнению пользователей, такое решение также не увенчается успехом, поскольку вряд ли найдется большое количество тех, кто с утра до обеда будет смотреть «Дом-2», а значит и рейтинги у всех трех шоу заметно упадут.Некоторые фанаты «Дома-2» даже предположили, что до полного закрытия программы «Бородина против Бузовой» осталось меньше месяца. К слову, есть и те, кто называет более короткие сроки: две-три недели.