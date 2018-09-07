АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.37 USD 68.25
Курс валют на 07.09.2018

Руководство ТНТ признало провал ток-шоу «Бородина против Бузовой»

Поклонники телепроекта «Дом-2» еще до выхода первого выпуска шоу «Бородина против Бузовой» в Сети писали о том, что его ждет та же участь, как и всех предыдущих программ.

Однако руководство канала ТНТ, судя по всему, горячо верили в успех своего нового детища, а потому выделило ему самое рейтинговое время – 19:30 по МСК. Но спустя пару недель стало понятно, что публика была права и создатели шоу, похоже, свою ошибку тоже признали.

Руководство ТНТ признало провал ток-шоу «Бородина против Бузовой»

Ведь с 3 сентября «Бородина против Бузовой» начало выходить в 11:30, сразу после выпусков «Дом-2. Lite» и «Дом-2. Остров любви».

Более того, получается, что руководство приняло дополнительные меры, чтобы выпуски телестройки шли друг за другом без перерыва на какую-нибудь другую программу и зритель смотрел на любимых героев три с половиной часа подряд.

Руководство ТНТ признало провал ток-шоу «Бородина против Бузовой»

Однако, по мнению пользователей, такое решение также не увенчается успехом, поскольку вряд ли найдется большое количество тех, кто с утра до обеда будет смотреть «Дом-2», а значит и рейтинги у всех трех шоу заметно упадут.

Некоторые фанаты «Дома-2» даже предположили, что до полного закрытия программы «Бородина против Бузовой» осталось меньше месяца. К слову, есть и те, кто называет более короткие сроки: две-три недели.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Новосибирске пропал 25-летний молодой парень с
Александр Гобозов скучает по Ольге Жариковой и
Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост закрутила роман
Ученые выяснили, что йогурты с пробиотиками
Руководство ТНТ признало провал ток-шоу
Мария Кохно сравнила себя с Машей Распутиной
Ани Лорак продемонстрировала шикарное мини-платье
Синоптики прогнозируют дожди в Красноярске
В Новосибирске спасатели освободили с балкона
Учёные: Климат на Земле изменился из-за
Ирина Пинчук вернулась на Поляну к Никите
Выбывший из телепроекта «Замуж за Бузову»
Появилось первое официальное изображение Nokia X7
«Не бывает идеального союза»: Экс-участница
У подъезда многоэтажки в Астрахани обнаружен труп
Официальные продажи смартфона Motorola P30 Play
По словам Антона Беккужева, скоро в Сети появится
Появился качественный рендер Nokia 9 с пятью
Ольга Бузова отсудила 230 тысяч рублей у
Антон Гусев оправдывался перед хейтерами за долги
В Москве в метро из-за неполадок идёт задержка
В Красноярске возле краевой больницы в яму
Специалисты определили опасность для человека от
Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова хочет
В Кемеровской области в ДТП на трассе погиб
В Башкирии вышел на улицу и пропал 27-летний
В Тверской области в массовой аварии легковушку
Руслан Громов: О жадных звездах, образе Бузовой и
Три огненных НЛО наблюдали в ночном небе жители
Ольга Рапунцель отказывается гулять со своей
Просмотреть все новости