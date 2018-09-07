Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост закрутила роман с сыном олигарха

«Мы начали встречаться еще в июне. Нас познакомила общая подруга. Саша случайно увидел меня в клубе, куда я заехала на пару минут, после чего попросил у подруги мой номер телефона. Довольно долго мы просто общались, переписывались, а потом начали ходить на свидания. Недавно Саша познакомил меня с родителями, своей сестрой. Это очень приятные люди, я осталась в восторге от общения с ними», - рассказала бывшая участница реалити-шоу Дом-2» журналистам.

«То, кем его выставляют и то, какой Саша со мной — это вообще два разных человека. Для меня его прошлое остается в прошлом. Я не прислушиваюсь к слухам и не верю им. Мы просто до этого не афишировали наши отношения, а сейчас летали отдыхать в Барселону, и скрывать роман стало бессмысленно. Разумеется, на нас сразу вылился поток негатива, но я не обращаю на это внимания. Я знаю правду об этой ситуации, мы любим друг друга, и для меня важно это», - подчеркнула Валерия Фрост.

24-летняя экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Валерия Фрост всегда пользовалась огромной популярностью у мужчин. На одном из самых скандальных телепроектов России девушка провела всего несколько месяцев. После ухода за ворота у Леры появилось не только большое количество ухажеров, но еще и приличная армия преданных поклонников.Тем не менее, обзавестись молодым человеком и стать по-настоящему счастливой девушкой Валерии удалось только за Периметром. С недавнего времени верные фанаты Фрост только то и делают, что активно обсуждают новый роман своей любимицы.Сама бывшая участница «Дома-2» довольно продолжительный период времени напрочь отказывалась называть имя нового возлюбленного, и только пару дней назад опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram первые совместные фотографии.Каково же было изумление многочисленных подписчиков Валерии Фрост, когда прояснилось, что девушку связывают отношения со скандальным наследником олигарха Александром Шарыго.Стоит напомнить, что Александр Шарыго прославился после того, как оказался в центре очень громкого скандала. Его бывшая возлюбленная Анна Лисовская в эфире нескольких известнейших телепередач обвинила наследника высокопоставленного бизнесмена не только в неоднократном рукоприкладстве, но еще и в изнасиловании.После судебный разбирательств молодой человек на протяжении нескольких месяцев просидел в местах лишения свободы. Однако недавно Александр вышел на свободу.По всей видимости, Валерию Фрост не беспокоит не совсем чистая репутация нового возлюбленного. Более того, бывшая участница «Дома-2» заявляет, что Александра Шарыго умышленно очернили.Нужно сказать, что сам Александр Шарыго довольно редко делиться откровениями по поводу прошлых и нынешних взаимоотношений с девушками. Напомним, что в середине прошедшего месяца молодого человека пригласили стать гостем телепрограммы «Прямой эфир». В ходе беседы с Андреем Малаховым наследник влиятельного бизнесмена полностью опроверг все обвинения, которые выдвигались в его адрес.Так или иначе, но на сегодняшний день, по словам Александра Шарыго, он чувствует себя абсолютно счастливым мужчиной рядом с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2».В свою очередь преданные поклонники Валерии Фрост верят и надеются на то, что их любимица и дальше не будет обращать внимания на то, что говорят о прошлой жизни её избранника, и в полной мере будет получать удовольствие от новых романтических отношений.