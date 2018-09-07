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Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост закрутила роман с сыном олигарха

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Валерия Фрост уже три месяца встречается с эпатажным наследником миллионера Александром Шарыго. Молодой человек прославился на всю Россию после того, как его экс-возлюбленная Анна Лисовская обвинила парня в изнасиловании.

Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост закрутила роман с сыном олигарха

24-летняя экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Валерия Фрост всегда пользовалась огромной популярностью у мужчин. На одном из самых скандальных телепроектов России девушка провела всего несколько месяцев. После ухода за ворота у Леры появилось не только большое количество ухажеров, но еще и приличная армия преданных поклонников.

Тем не менее, обзавестись молодым человеком и стать по-настоящему счастливой девушкой Валерии удалось только за Периметром. С недавнего времени верные фанаты Фрост только то и делают, что активно обсуждают новый роман своей любимицы.

Сама бывшая участница «Дома-2» довольно продолжительный период времени напрочь отказывалась называть имя нового возлюбленного, и только пару дней назад опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram первые совместные фотографии.

Каково же было изумление многочисленных подписчиков Валерии Фрост, когда прояснилось, что девушку связывают отношения со скандальным наследником олигарха Александром Шарыго.

Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост закрутила роман с сыном олигарха

«Мы начали встречаться еще в июне. Нас познакомила общая подруга. Саша случайно увидел меня в клубе, куда я заехала на пару минут, после чего попросил у подруги мой номер телефона. Довольно долго мы просто общались, переписывались, а потом начали ходить на свидания. Недавно Саша познакомил меня с родителями, своей сестрой. Это очень приятные люди, я осталась в восторге от общения с ними», - рассказала бывшая участница реалити-шоу Дом-2» журналистам.

Стоит напомнить, что Александр Шарыго прославился после того, как оказался в центре очень громкого скандала. Его бывшая возлюбленная Анна Лисовская в эфире нескольких известнейших телепередач обвинила наследника высокопоставленного бизнесмена не только в неоднократном рукоприкладстве, но еще и в изнасиловании.

После судебный разбирательств молодой человек на протяжении нескольких месяцев просидел в местах лишения свободы. Однако недавно Александр вышел на свободу.

По всей видимости, Валерию Фрост не беспокоит не совсем чистая репутация нового возлюбленного. Более того, бывшая участница «Дома-2» заявляет, что Александра Шарыго умышленно очернили.

Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост закрутила роман с сыном олигарха

«То, кем его выставляют и то, какой Саша со мной — это вообще два разных человека. Для меня его прошлое остается в прошлом. Я не прислушиваюсь к слухам и не верю им. Мы просто до этого не афишировали наши отношения, а сейчас летали отдыхать в Барселону, и скрывать роман стало бессмысленно. Разумеется, на нас сразу вылился поток негатива, но я не обращаю на это внимания. Я знаю правду об этой ситуации, мы любим друг друга, и для меня важно это», - подчеркнула Валерия Фрост.

Нужно сказать, что сам Александр Шарыго довольно редко делиться откровениями по поводу прошлых и нынешних взаимоотношений с девушками. Напомним, что в середине прошедшего месяца молодого человека пригласили стать гостем телепрограммы «Прямой эфир». В ходе беседы с Андреем Малаховым наследник влиятельного бизнесмена полностью опроверг все обвинения, которые выдвигались в его адрес.

Так или иначе, но на сегодняшний день, по словам Александра Шарыго, он чувствует себя абсолютно счастливым мужчиной рядом с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2».

Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост закрутила роман с сыном олигарха

В свою очередь преданные поклонники Валерии Фрост верят и надеются на то, что их любимица и дальше не будет обращать внимания на то, что говорят о прошлой жизни её избранника, и в полной мере будет получать удовольствие от новых романтических отношений.

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:15
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