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Диану Шурыгину будут судить за оскорбление и клевету

Скандальная участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина опять в центре скандала. На девушку подал в суд ее бывший коллега Саша Акт за клевету в его адрес.

Диану Шурыгину будут судить за оскорбление и клевету


Певец Саша Акт стал известным благодаря совместному сотрудничеству со скандально известной персоной Дианой Шурыгиной. Вместе они отсняли клип на песню «Полетели». Благодаря творческому союзу с Шурыгиной Саша Акт стал известным в Москве певцом. Однако дуэт распался, и Саша Акт довольно болезненного его переживает. В одном из своих интервью он заявил, что на гастролях у них была интимная связь, а в конце прошлого года она сделала аборт. Ребенок был от ее законного супруга. Вскоре Акт стал утверждать, что, вероятнее всего, ребенок был от него.

Диана Шурыгина достаточно жестко отреагировала за заявления Саши Акта. Опровергла его слова тем, что у нее не может быть интимной связи с человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Также Шурыгина отметила, что совместных гастролей у них не было. Саша Акт решил подать в суд на бывшую коллегу за оскорбления и обвинение в гомосексуализме. Иск Саша Акт подал в Останкинский районный суд Москвы.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:45
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