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Синоптики прогнозируют дожди в Красноярске

По данным Гидрометцентра, погода 8 сентября не порадует жителей Красноярска. Все выходные на территории будут идти прохладные дожди.
Синоптики прогнозируют дожди в Красноярске


Согласно прогнозам синоптиков, ночью с пятницы на субботу температура составит + 7 градусов. Обещает быть теплым первый выходной день, температура поднимется до + 21 градуса выше нуля. Немного холоднее будет в воскресенье, прогреется температура воздуха толко до + 19. На все выходные можно ожидать обильные осадки, дождь будет идти в дневное время, а также продлиться всю ночь до понедельника. Температура воздуха в темное время суток, опустится примерно до + 10 градусов.

 
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Общество
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:08
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