Синоптики прогнозируют дожди в Красноярске

Согласно прогнозам синоптиков, ночью с пятницы на субботу температура составит + 7 градусов. Обещает быть теплым первый выходной день, температура поднимется до + 21 градуса выше нуля. Немного холоднее будет в воскресенье, прогреется температура воздуха толко до + 19. На все выходные можно ожидать обильные осадки, дождь будет идти в дневное время, а также продлиться всю ночь до понедельника. Температура воздуха в темное время суток, опустится примерно до + 10 градусов.