Мария Кохно сравнила себя с Машей Распутиной

При этом девушке не нужно прикладывать много усилий для того, чтобы привлечь внимание публики, как это делают многие ее коллеги по телестройке. Достаточно всего лишь заявить о своем романе с кем-то из экс-участников, как она снова появляется в числе самых обсуждаемых персонажей «Дома-2».Однако Кохно любит пиариться не только на личной жизни, иногда она сравнивает себя со знаменитостями. Так, к примеру, несколько недель назад девушка пыталась найти сходство между собой и Ксенией Собчак. Причем она нашла удачную фотографию, и подписчики действительно сочли, что девушки очень похожи.А на днях экс-звезда реалити-шоу предложила поклонникам обсудить ее сходство с певицей Машей Распутиной, также сделав коллаж из ее и своего фото. В итоге в комментариях развернулись нешуточные споры: одни утверждали, что тезки имеют много общего, другие – что Кохно гораздо симпатичнее, а третьи и вовсе осудили девушку за то, что она замахнулась на такую персону как Распутина. По их мнению, ей до нее еще расти и расти.