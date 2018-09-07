В Новосибирске спасатели освободили с балкона старушку с окровавленным лицом

Утром, около 8 часов, в службу спасения МАСС поступил сигнал от прохожих мимо одного из дворов дома. По их словам спасателям стало понятно, что на балконе второго этажа заперта старушка, которая зовет на помощь, а на лице видны следы крови. Оперативный экипаж МАСС срочно отправился на помощь пенсионерке. С помощью выдвижной лестницы сотрудники МАСС оказались на балконе и сломали входную дверь.Позже выяснилось, что пенсионерку намеренно закрыли, и она попросила сломать дверь. В квартире пенсионерка была заперта не одна, с ней находился пожилой мужчина. Вдвоем они объяснили спасателям, что довольно часто ссорятся со своими родственниками. Для выяснения причин события, спасатели сообщили о происшествии в ближайшее отделение полиции.