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В Новосибирске спасатели освободили с балкона старушку с окровавленным лицом

Спасатели МАСС освободили пенсионерку 1931 года рождения, звавшую на помощь со своего балкона. Происшествие случилось по улице Серебернниковской.


В Новосибирске спасатели освободили с балкона старушку с окровавленным лицом


Утром, около 8 часов, в службу спасения МАСС поступил сигнал от прохожих мимо одного из дворов дома. По их словам спасателям стало понятно, что на балконе второго этажа заперта старушка, которая зовет на помощь, а на лице видны следы крови. Оперативный экипаж МАСС срочно отправился на помощь пенсионерке. С помощью выдвижной лестницы сотрудники МАСС оказались на балконе и сломали входную дверь.

Позже выяснилось, что пенсионерку намеренно закрыли, и она попросила сломать дверь. В квартире пенсионерка была заперта не одна, с ней находился пожилой мужчина. Вдвоем они объяснили спасателям, что довольно часто ссорятся со своими родственниками. Для выяснения причин события, спасатели сообщили о происшествии в ближайшее отделение полиции.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:55
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