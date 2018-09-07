Появилось первое официальное изображение Nokia X7
Китайская соцсеть Weibo обнародовала первое официальное изображение Nokia X7. Рабочее наименование смартфона – Phoenix.
Картинка не даёт чёткого понимания на счёт наличия у грядущего Nokia X7 моноброви, о которой предполагалось ранее. Известно, что девайс получит однокристальную систему Snapdragon 710 на 8 ядер; объём оперативной памяти составит 4 либо 6 гигабайт (в зависимости от комплектации).
Также на стадии разработки пребывает модель смартфона от Nokia с 5-ю камерами.
Картинка не даёт чёткого понимания на счёт наличия у грядущего Nokia X7 моноброви, о которой предполагалось ранее. Известно, что девайс получит однокристальную систему Snapdragon 710 на 8 ядер; объём оперативной памяти составит 4 либо 6 гигабайт (в зависимости от комплектации).
Также на стадии разработки пребывает модель смартфона от Nokia с 5-ю камерами.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:02