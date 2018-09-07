Выбывший из телепроекта «Замуж за Бузову» участник сделал свою версию песни Ольги Бузовой «Принимай меня»
Бывший участник нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» Герман Титов подчеркнул, что новая музыкальная композиция поющей телеведущей под названием «Принимай меня» ему очень понравилась.
Уже две недели на популярном российской телеканале «ТНТ» идет новый телепроект «Замуж за Бузову», в котором самая знаменитая холостячка России пытается отыскать того единственного и обрести наконец-таки настоящее женское счастье.
Стоит напомнить, что в премьерной серии прославленная телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2», а также восходящая исполнительница Ольга Бузова отправила домой сразу пять претендентов на свою руку и сердце. Среди мужчин, которым не удалось проявить себя, оказался и белорусский музыкальный композитор Герман Титов, у себя на родине он невероятно популярен.
Известно, что Герман Титов не только работает на популярном местном телеканале, но и пишет песни. Его звездными клиентами являются такие артисты, как Лолита, Дмитрий Билан, Стас Михайлов и многие другие. Белорусская звезда, как оказалось, также выступает в качестве исполнителя.
В первой серии нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» Ольга даже предложила Герману Титову исполнить одну из его любимых музыкальных композиций. Претендент на руку и сердце знаменитости тут же с радостью согласился и исполнил желание завидной невесты.
Как бы там ни было, но музыкальному таланту Германа Титова все-таки не удалось достучаться до сердца Ольги Бузовой, и именно поэтому поющая телеведущая отправила белорусскую знаменитость домой.
После ухода из реалити-шоу «Замуж за Бузову», как удалось выяснить, Герман Титов продолжил заниматься музыкой. Так, несколько часов назад мужчина опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram в Stories женскую версию новой музыкальной композиции Ольги Бузовой под названием «Принимай меня».
Стоит подчеркнуть, что после ухода Германа Титова из нового телепроекта известная российская певица Наташа Королева заявила в личном микроблоге, что Ольга Бузова поступила «недальновидно». Артистка принялась вовсю заступаться за Германа Титова и указывать на то, что предупреждала его, что не стоит идти в такого рода реалити-шоу.
Чуть позже на сторону Ольги Бузовой встала бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которая заявила, что Наташа Королева завидует поющей телеведущей и ее популярности. Экс-звезда телестройки честно призналась, что была шокирована, узнав о том, что такая певица, как Королева, нелицеприятно высказывается в адрес восходящей исполнительницы.
К слову, в эксклюзивном интервью Герман Титов назвал причину, почему он решил пойти на новое реалити-шоу «Замуж за Бузову».
Уже две недели на популярном российской телеканале «ТНТ» идет новый телепроект «Замуж за Бузову», в котором самая знаменитая холостячка России пытается отыскать того единственного и обрести наконец-таки настоящее женское счастье.
Стоит напомнить, что в премьерной серии прославленная телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2», а также восходящая исполнительница Ольга Бузова отправила домой сразу пять претендентов на свою руку и сердце. Среди мужчин, которым не удалось проявить себя, оказался и белорусский музыкальный композитор Герман Титов, у себя на родине он невероятно популярен.
Известно, что Герман Титов не только работает на популярном местном телеканале, но и пишет песни. Его звездными клиентами являются такие артисты, как Лолита, Дмитрий Билан, Стас Михайлов и многие другие. Белорусская звезда, как оказалось, также выступает в качестве исполнителя.
В первой серии нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» Ольга даже предложила Герману Титову исполнить одну из его любимых музыкальных композиций. Претендент на руку и сердце знаменитости тут же с радостью согласился и исполнил желание завидной невесты.
Как бы там ни было, но музыкальному таланту Германа Титова все-таки не удалось достучаться до сердца Ольги Бузовой, и именно поэтому поющая телеведущая отправила белорусскую знаменитость домой.
«Я хочу сделать тебе комплимент – у тебя прекрасный голос. Я общалась со своей сестрой. Наше мнение абсолютно и полностью совпало. И это точное нет. Спасибо тебе, что пришел. Удачи!», - заявила Бузова, не объяснив причины своего решения.
После ухода из реалити-шоу «Замуж за Бузову», как удалось выяснить, Герман Титов продолжил заниматься музыкой. Так, несколько часов назад мужчина опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram в Stories женскую версию новой музыкальной композиции Ольги Бузовой под названием «Принимай меня».
«Сидел я тут и думал, чего бы такого сотворить. И у меня родилась одна идея. Раз уж так получилось, что я не могу продолжить участие в проекте «Замуж за Бузову», я услышал ее новую песню, она мне очень понравилась, и я решил сделать ее мужскую версию», - сообщил Герман Титов преданным поклонникам у себя в инста-блоге.
Стоит подчеркнуть, что после ухода Германа Титова из нового телепроекта известная российская певица Наташа Королева заявила в личном микроблоге, что Ольга Бузова поступила «недальновидно». Артистка принялась вовсю заступаться за Германа Титова и указывать на то, что предупреждала его, что не стоит идти в такого рода реалити-шоу.
«Говорила тебе Герман, нечего там ловить! Сердце то героини занято давно другим! Высоким, глазастым темпераментным брюнетом! А остальное это так, ШОУ!!!» - написала Наташа Королева у себя в инста-блоге.
Чуть позже на сторону Ольги Бузовой встала бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которая заявила, что Наташа Королева завидует поющей телеведущей и ее популярности. Экс-звезда телестройки честно призналась, что была шокирована, узнав о том, что такая певица, как Королева, нелицеприятно высказывается в адрес восходящей исполнительницы.
К слову, в эксклюзивном интервью Герман Титов назвал причину, почему он решил пойти на новое реалити-шоу «Замуж за Бузову».
«Я человек публичный. Каждый день у меня происходят новые знакомства. Я выезжаю на концерты, съемки, корпоративы. Социальные сети ломятся от сообщений поклонниц. Не каждая девушка готова к отношениям с таким мужчиной. Со стороны все кажется идеально: красивый, статусный, известный. Но в реальности – ревность и непонимание!» - признался бывший участник телепроекта «Замуж за Бузову».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:13