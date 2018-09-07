Выбывший из телепроекта «Замуж за Бузову» участник сделал свою версию песни Ольги Бузовой «Принимай меня»

«Я хочу сделать тебе комплимент – у тебя прекрасный голос. Я общалась со своей сестрой. Наше мнение абсолютно и полностью совпало. И это точное нет. Спасибо тебе, что пришел. Удачи!», - заявила Бузова, не объяснив причины своего решения.

«Сидел я тут и думал, чего бы такого сотворить. И у меня родилась одна идея. Раз уж так получилось, что я не могу продолжить участие в проекте «Замуж за Бузову», я услышал ее новую песню, она мне очень понравилась, и я решил сделать ее мужскую версию», - сообщил Герман Титов преданным поклонникам у себя в инста-блоге.

«Говорила тебе Герман, нечего там ловить! Сердце то героини занято давно другим! Высоким, глазастым темпераментным брюнетом! А остальное это так, ШОУ!!!» - написала Наташа Королева у себя в инста-блоге.

«Я человек публичный. Каждый день у меня происходят новые знакомства. Я выезжаю на концерты, съемки, корпоративы. Социальные сети ломятся от сообщений поклонниц. Не каждая девушка готова к отношениям с таким мужчиной. Со стороны все кажется идеально: красивый, статусный, известный. Но в реальности – ревность и непонимание!» - признался бывший участник телепроекта «Замуж за Бузову».

Уже две недели на популярном российской телеканале «ТНТ» идет новый телепроект «Замуж за Бузову», в котором самая знаменитая холостячка России пытается отыскать того единственного и обрести наконец-таки настоящее женское счастье.Стоит напомнить, что в премьерной серии прославленная телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2», а также восходящая исполнительница Ольга Бузова отправила домой сразу пять претендентов на свою руку и сердце. Среди мужчин, которым не удалось проявить себя, оказался и белорусский музыкальный композитор Герман Титов, у себя на родине он невероятно популярен.Известно, что Герман Титов не только работает на популярном местном телеканале, но и пишет песни. Его звездными клиентами являются такие артисты, как Лолита, Дмитрий Билан, Стас Михайлов и многие другие. Белорусская звезда, как оказалось, также выступает в качестве исполнителя.В первой серии нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» Ольга даже предложила Герману Титову исполнить одну из его любимых музыкальных композиций. Претендент на руку и сердце знаменитости тут же с радостью согласился и исполнил желание завидной невесты.Как бы там ни было, но музыкальному таланту Германа Титова все-таки не удалось достучаться до сердца Ольги Бузовой, и именно поэтому поющая телеведущая отправила белорусскую знаменитость домой.После ухода из реалити-шоу «Замуж за Бузову», как удалось выяснить, Герман Титов продолжил заниматься музыкой. Так, несколько часов назад мужчина опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram в Stories женскую версию новой музыкальной композиции Ольги Бузовой под названием «Принимай меня».Стоит подчеркнуть, что после ухода Германа Титова из нового телепроекта известная российская певица Наташа Королева заявила в личном микроблоге, что Ольга Бузова поступила «недальновидно». Артистка принялась вовсю заступаться за Германа Титова и указывать на то, что предупреждала его, что не стоит идти в такого рода реалити-шоу.Чуть позже на сторону Ольги Бузовой встала бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которая заявила, что Наташа Королева завидует поющей телеведущей и ее популярности. Экс-звезда телестройки честно призналась, что была шокирована, узнав о том, что такая певица, как Королева, нелицеприятно высказывается в адрес восходящей исполнительницы.К слову, в эксклюзивном интервью Герман Титов назвал причину, почему он решил пойти на новое реалити-шоу «Замуж за Бузову».