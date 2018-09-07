У подъезда многоэтажки в Астрахани обнаружен труп женщины
Сегодня утром у подъезда многоэтажного дома в Астрахани очевидцы обнаружили труп женщины. На вид погибшей 55-60 лет.
В городе Астрахань по улице Б. Алексеева, дом 63\1 прохожие обнаружили бездыханное тело женщины. Очевидцами предполагается, что она упала с крыши этого дома, потому что окна были везде закрыты.
Подробности инцидента выясняются соответствующими органами.
В городе Астрахань по улице Б. Алексеева, дом 63\1 прохожие обнаружили бездыханное тело женщины. Очевидцами предполагается, что она упала с крыши этого дома, потому что окна были везде закрыты.
Подробности инцидента выясняются соответствующими органами.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:43