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Ирина Пинчук вернулась на Поляну к Никите Шалюкову и Саймону Марданшину

Стоило участнице телепроекта «Дом-2» Ирине Пинчук улететь на Остров Любви в поисках возлюбленного, как на Поляне у нее появилось два преданных ухажера, которые ночей не спят, мечтая оказаться рядом с ней.

Никита Шалюков вот уже практически две недели, каждый день подряд, устраивает для девушки красивые свидания, выпрашивая у руководства организовать им телемост, читал ей книги по телефону и передавал букеты цветов через ребят, которые находятся на Сейшелах.

Ирина Пинчук вернулась на Поляну к Никите Шалюкову и Саймону Марданшину

Вернулся к Ире и Саймон Марданшин, объяснив это тем, что после общения с участницей на свадьбе у Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова, он не может о ней забыть и хочет попробовать построить с ней отношения.

Оба молодых человека хотели бы при первой возможности отправиться на Остров любви, чтобы пообщаться с Пинчук лично. Однако выяснилось, что девушка уже сама летит к ним на Поляну.

Теперь зрителям реалити-шоу интересно, с кем именно будет строить любовь девушка: с романтичным и обходительным Никитой или с симпатичным Саймоном. По их мнению, первый достоин внимания Иры больше, поскольку приложил максимум усилия для завоевания ее внимания.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:20
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