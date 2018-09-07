Ирина Пинчук вернулась на Поляну к Никите Шалюкову и Саймону Марданшину
Стоило участнице телепроекта «Дом-2» Ирине Пинчук улететь на Остров Любви в поисках возлюбленного, как на Поляне у нее появилось два преданных ухажера, которые ночей не спят, мечтая оказаться рядом с ней.
Никита Шалюков вот уже практически две недели, каждый день подряд, устраивает для девушки красивые свидания, выпрашивая у руководства организовать им телемост, читал ей книги по телефону и передавал букеты цветов через ребят, которые находятся на Сейшелах.
Вернулся к Ире и Саймон Марданшин, объяснив это тем, что после общения с участницей на свадьбе у Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова, он не может о ней забыть и хочет попробовать построить с ней отношения.
Оба молодых человека хотели бы при первой возможности отправиться на Остров любви, чтобы пообщаться с Пинчук лично. Однако выяснилось, что девушка уже сама летит к ним на Поляну.
Теперь зрителям реалити-шоу интересно, с кем именно будет строить любовь девушка: с романтичным и обходительным Никитой или с симпатичным Саймоном. По их мнению, первый достоин внимания Иры больше, поскольку приложил максимум усилия для завоевания ее внимания.
Никита Шалюков вот уже практически две недели, каждый день подряд, устраивает для девушки красивые свидания, выпрашивая у руководства организовать им телемост, читал ей книги по телефону и передавал букеты цветов через ребят, которые находятся на Сейшелах.
Вернулся к Ире и Саймон Марданшин, объяснив это тем, что после общения с участницей на свадьбе у Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова, он не может о ней забыть и хочет попробовать построить с ней отношения.
Оба молодых человека хотели бы при первой возможности отправиться на Остров любви, чтобы пообщаться с Пинчук лично. Однако выяснилось, что девушка уже сама летит к ним на Поляну.
Теперь зрителям реалити-шоу интересно, с кем именно будет строить любовь девушка: с романтичным и обходительным Никитой или с симпатичным Саймоном. По их мнению, первый достоин внимания Иры больше, поскольку приложил максимум усилия для завоевания ее внимания.