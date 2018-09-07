Ирина Пинчук вернулась на Поляну к Никите Шалюкову и Саймону Марданшину

Никита Шалюков вот уже практически две недели, каждый день подряд, устраивает для девушки красивые свидания, выпрашивая у руководства организовать им телемост, читал ей книги по телефону и передавал букеты цветов через ребят, которые находятся на Сейшелах.Вернулся к Ире и Саймон Марданшин, объяснив это тем, что после общения с участницей на свадьбе у Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова, он не может о ней забыть и хочет попробовать построить с ней отношения.Оба молодых человека хотели бы при первой возможности отправиться на Остров любви, чтобы пообщаться с Пинчук лично. Однако выяснилось, что девушка уже сама летит к ним на Поляну.Теперь зрителям реалити-шоу интересно, с кем именно будет строить любовь девушка: с романтичным и обходительным Никитой или с симпатичным Саймоном. По их мнению, первый достоин внимания Иры больше, поскольку приложил максимум усилия для завоевания ее внимания.