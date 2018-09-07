Учёные: Климат на Земле изменился из-за деятельности древних фермеров

Древние фермеры расчищали землю под посадку картофеля, зерновых и кукурузы. Для выращивания риса они наводняли поля. Одомашнивание животных также требовало соответствующих условий их содержания. Всё это в целом привело к кардинальным изменениям климата на Земле, полагают американские учёные.Их исследование базируется на сравнении геологических периодов. С середины XIX века температура на планете поднялась на 2,3 °F. Более всего данный эффект был свойственен для Арктики.Авторы научной работы отметили: несколько тысяч лет назад стала существенно повышаться концентрация метана. Такая же картина наблюдалась и с количеством попадавшего в атмосферу углекислого газа. Учёные связали это с развитием сельскохозяйственной деятельности человека.