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Учёные: Климат на Земле изменился из-за деятельности древних фермеров

Учёные из Висконсинского университета в Мэдисоне пришли к заключению, что климат на Земле кардинально изменился из-за деятельности древних фермеров, в результате которой возросли выбросы в атмосферу метана и углекислоты. Они стали больше поглощать тепло.

Учёные: Климат на Земле изменился из-за деятельности древних фермеров


Древние фермеры расчищали землю под посадку картофеля, зерновых и кукурузы. Для выращивания риса они наводняли поля. Одомашнивание животных также требовало соответствующих условий их содержания. Всё это в целом привело к кардинальным изменениям климата на Земле, полагают американские учёные.

Их исследование базируется на сравнении геологических периодов. С середины XIX века температура на планете поднялась на 2,3 °F. Более всего данный эффект был свойственен для Арктики.

Авторы научной работы отметили: несколько тысяч лет назад стала существенно повышаться концентрация метана. Такая же картина наблюдалась и с количеством попадавшего в атмосферу углекислого газа. Учёные связали это с развитием сельскохозяйственной деятельности человека.

 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:35
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