«Не бывает идеального союза»: Экс-участница «Дома-2» Маргарита Агибалова (Марсо) рассказала подписчикам, как пережила развод

«Тема дня: как пережить развод. Мне часто пишут в Директ молодые девушки, женщины, спрашивая у меня совета как пережить расставание. Знаете, когда со мной это произошло, я не знала что будет дальше. Никто не знает. Да и не к чему это. В первую очередь надо верить в себя и любить себя! Ждать помощи и поддержки можно только от родных и близких. Друзья, знакомые могут в любой момент от тебя вернутся, разные ситуации бывают в жизни. Поэтому никогда не стоит забывать о своей семье. Если ваша вторая половинка против вашей семьи, значит стоит задуматься, а твоя ли это половинка вообще??? Ведь когда человек начинает с вами отношения, он должен принять не только тебя, но и твою семью, какая бы она не была...» - написала экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» в личном микроблоге.

«...Пережив многое в своей жизни, я сделала вывод, что «здоровые отношения» - это когда ты и твой партнёр уважают друг друга как личность, принимают все твои полюсы и минусы, не сразу конечно, но на это есть целая жизнь. Не бывает идеального союза, когда все друг в друге устраивает и нет никаких претензий и недовольств. По крайней мере, я таких не встречала. Просто стоит осознать это и стремиться к взаимопониманию по всем фронтам. Напоминаю, что мое мнение не считается последней инстанцией, и я не пытаюсь вам его категорично втюхать. Это мое личное мнение, сформированное с годами моего личного опыта», - продолжила свои мысли Маргарита Агибалова (Марсо).

«И вот, наконец-то, мы побывали в своей будущей квартирке. Скоро получим ключи и начнем делать ремонт. А пока займемся замером и дизайн-проектом. Ура!», - поделилась Агабилова с преданными подписчиками.

«Рит, как же я счастлива за Вас! Вы большая умничка! И супруг у Вас очень хороший! Всех благ Вам и Вашей семье! Поздравляю с покупкой квартиры!», - написала одна из фанаток Маргариты Агибаловой (Марсо) в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников одного из самых скандальных телепроектов России «Дом-2» не является секретом то, что четыре года назад экс-звезда реалити Маргарита Агибалова (Марсо) и ее возлюбленный Павел тайно поженились.Как бы там ни было, невзирая на то, что с тех пор прошло уже довольно много времени, девушка, как оказалось, по-прежнему вспоминает свой первый брак, в котором появился на свет сын Митя.Несколько часов назад Маргарита Агибалова (Марсо) решила поделиться с преданными поклонниками мыслями о том, как же ей удалось пережить развод. Экс-участница «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram новый пост, в котором подчеркнула, что не бывает идеальных отношений.По словам Маргариты, на сегодняшний день она чувствует себя абсолютно счастливой женщиной. Отметим, что в этом году 9-летний Митя пошел в третий класс, а 4-летняя дочь Бэлла перешла в старшую группу детского садика.Звездное семейство Маргариты Агибаловой и Павла Марсо довольно часто навещают родных и близких, много путешествуют и живут «душа в душу». По мнению бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», жизнь после развода явно есть и в некоторой степени она даже лучше.Стоит напомнить, что несколько недель назад Маргарита сообщила своим подписчикам о том, что совсем скоро ее семья переедет жить в новую квартиру.На сегодняшний день парочка живет в съемной квартире недалеко от нового дома, где сейчас активно идет стройка и ремонтные работы.Отметим, что верных фанатов экс-звезды «Дома-2» очень порадовала новость о приобретении квартиры. Один за другим поклонники принялись буквально забрасывать знаменитость поздравлениями.