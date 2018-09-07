Официальные продажи смартфона Motorola P30 Play ожидаются с 15 сентября

Производитель представит смартфон в двух цветовых вариантах - Ice Jade и Bright Black. Новый Moto P30 Play оборудован экраном с диагональю 5,8 дюйма, разрешением 1520 х 720 пикселей. Оперативная память составляет 4 ГБ, встроенная флэш-память 64 ГБ. Построен аппарат на однокристальной модификации платформы Qualcomm Snapdragon 625, что оправдывает в названии слово Play. Только слишком нагруженные графикой игры он может и не потянуть.Отмечается сдвоенная основная камера смартфона, разрешением 2 и 13 Мп. Датчик фронтальной камеры характеризуется 8 Мп. Обе камеры работают с алгоритмами искусственного интеллекта, при этом фронтальная поддерживает разблокировку по лицу.