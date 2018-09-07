Ученые выяснили, что йогурты с пробиотиками слишком переоценены

В эксперименте приняли участие несколько добровольцев, которые систематически употребляли йогурты с пробиотиками. Результаты показали, что из возможных 11 бактерий, активное размножение показали только 8, а у отдельных подопытных и вовсе не прижились. Существенных изменений в микрофлоре кишечника всех испытуемых ученые не увидели.Очень долгое время многие люди считали, что живые микроорганизмы способны улучшить здоровье человека. А производители йогуртов с «хорошими» бактериями утверждают, что с их помощью организм способен лучше бороться с простудными заболеваниями, легче переносить акклиматизацию и сезонную аллергию на пыльцу.На сегодняшний день можно сделать вывод, что йогурты содержащие живые организмы могут быть полезными, но не всем. Организм каждого человека индивидуален, и есть вероятность, что микрофлора некоторых людей не примет в свои ряды пробиотических «гостей».