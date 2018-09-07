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По словам Антона Беккужева, скоро в Сети появится компромат на Тату Блюменкранц

Многие зрители телепроекта «Дом-2» были хоть и рады, но до последнего не верили в возвращение Таты и Валерия Блюменкрац, а также не понимали, какую цель они преследуют.

Однако в одном из последних выпусков шоу «Бородина против Бузовой» ребята все-таки рассказали о том, чего хотят от телестройки.

По словам Антона Беккужева, скоро в Сети появится компромат на Тату Блюменкранц

По версии девушки, в периметр они с мужем вернулись, дабы сохранить свою семью, ведь за пределами «Дома-2» все пошло наперекосяк, и она даже подала заявление на развод, поскольку не чувствует от Валеры никакой любви и поддержки. Кроме того, супруги не отрицают, что хотят побороться за главный приз конкурса «Человек года» - квартиру в Москве. По их словам, одно другому не мешает.

Далее Бородина пыталась выяснить, почему между Блюменкранцами появилась такая большая пропасть и даже подключила приглашенных в студию экспертов, среди которых был и Антон Беккужев.

По словам Антона Беккужева, скоро в Сети появится компромат на Тату Блюменкранц

Неожиданно для всех главный редактор журнала «Дом-2» заявил, что Тата не желает мириться с Валерой потому, что ведет интимную переписку с неким молодым человеком из Канады и в деталях рассказывает ему о своих предпочтениях в постели.

По словам Антона, этот парень горит желанием продать все подробности общения со звездой телепроекта и даже уже обратился в несколько изданий с этим предложением.

Зрителей шокировал такой поворот событий, ровно, как и слезы Валеры. Оказалось, что он знал об этой переписке супруги и даже имел возможность ознакомиться с ней.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:10
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