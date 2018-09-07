Ольга Бузова отсудила 230 тысяч рублей у ресторана, использовавшего ее хиты

«Суд установил, что истец является правообладателем исключительных авторских и смежных прав на музыкальные произведения «Под Звуки Поцелуев», «Привыкаю». Факт использования ответчиком музыкальных произведений и фонограмм подтверждается материалами дела», - рассказали юристы журналистам.

Ольга Бузова, выпускающая один хит за другим, уже довольно давно доказала всем своим поклонникам и недоброжелателям, что в ее силах покорить любую вершину. Знаменитость настойчиво посещает российские города со своими концертами, однако при этом не забывает находить время для того, чтобы побороться с несправедливостью.Несколько дней назад в Сети появилась информация, что продюсерский центр под названием «Archer Music Production», представляющий начинающую певицу, подал в суд на несколько ресторанов, которые противозаконно используют музыкальные композиции Ольги Бузовой.На днях, а если быть точнее 4 сентября, Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил один из исков, призвав руководство заведения выплатить официальным представителям поющей телеведущей 232 тысячи компенсации, а также 7640 рублей судебных издержек.Стоит напомнить, что скандал с развлекательным заведением начался у продюсерского центра «Archer Music Production» еще в прошлом месяце. Тогда официальные представители восходящей исполнительницы Ольги Бузовой подали в Арбитражный суд на один из ресторанов Санкт-Петербурга за то, что в заведении постоянно звучат хиты телеведущей «Дома-2», не приобретя при этом права на них.Посредники Ольги Бузовой заявляют, что готовы и дальше бороться с каждым развлекательным заведением России, которое постараются нажиться на талантливой певице. По словам продюсеров, использовать хиты поющей телеведущей можно лишь после выплаты 116-ти тысяч авторских гонораров за каждую музыкальную композицию.Нужно подчеркнуть, что сама популярная телеведущая реалити-шоу «Дом-2» и певица судебные разбирательства с ресторанами родного города Санкт-Петербурга отказывается комментировать. На сегодняшний день Ольга Бузова занята подготовкой к официальной презентации новой концертной программы, которая получила название «Принимай меня».К тому же, каждую неделю на экраны многими любимого телеканала «ТНТ» выходит новое реалити-шоу «Замуж за Бузову», где знаменитость надеется отыскать того единственного и наконец-таки обрести долгожданное женское счастье.Сообщается, что официальные представители Ольги Бузовой на сегодняшний день требуют от караоке-баров и развлекательных заведений по 116 тысяч рублей за прослушивание одной из музыкальных композиций поющей телеведущей. А это значит, что несмотря на баснословные доходы почти в четыре миллиона долларов, знаменитость не упускает возможности заработать на своих же хитах лишние деньги.На данный момент продюсерская компания «Archer Music Production» начала судиться с несколькими барами, караоке-клубами и ресторанами, где без их разрешения включают музыкальные композиции Ольги Бузовой.К слову, по словам специалистов, поющая телеведущая зарабатывает примерно полтора миллиона рублей за один свой концерт, а также триста тысяч рублей за один пост, размещенный у неё на страничке в социальной сети Instagram.Подчеркнем, что сейчас Ольга Бузова является одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. А это значит, что если поющая телеведущая соберется выходить замуж, то приданное у главной невесты России сможет впечатлить любого жениха.