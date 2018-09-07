В Москве в метро из-за неполадок идёт задержка движения составов
В Москве в метро из-за неполадок идёт задержка движения составов. Из-за этого на станциях собралось много пассажиров.
На данный момент нет информации о причинах сбоя в работе Московского Метрополитена. Известно, что на станции скопилось множество пассажиров, которые ожидают возможности добраться до нужной станции.
На данный момент нет информации о причинах сбоя в работе Московского Метрополитена. Известно, что на станции скопилось множество пассажиров, которые ожидают возможности добраться до нужной станции.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 09:21