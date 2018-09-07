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Антон Гусев оправдывался перед хейтерами за долги перед государством

Историю с задолженностями экс-участника «Дом-2» Антона Гусева хейтеры «вытащили на свет» еще несколько недель назад, но до сих пор обсуждают в Сети и молодому мужчине пришлось объяснять публике, откуда взялись долги.

Нужно отметить, что Гусеву удалось отбиться от нападок злопыхателей, объяснив, что долг перед государством скопился в результате нарушений ПДД. При этом супруг Виктории Романец возмущен, что кому-то интересны подобные слухи.

Антон Гусев оправдывался перед хейтерами за долги перед государством

Также антифанаты поговаривают, что Антону запретили выезд за рубеж, на что он только посмеялся.

«Куда? Кто меня не пускает? Это пишут завистливые идиоты! Я только что прилетел из Италии, а уже в сентябре полечу на Ибицу со своей компанией. Никаких запретов на вылет у меня нет», – объясняет Гусев.

Также Антон акцентирует внимание на своей успешности и платежеспособности, но пользователи не верят ему, так как некоторые ситуации в его жизни доказывают обратное.

Антон Гусев оправдывался перед хейтерами за долги перед государством

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:31
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