Антон Гусев оправдывался перед хейтерами за долги перед государством
Историю с задолженностями экс-участника «Дом-2» Антона Гусева хейтеры «вытащили на свет» еще несколько недель назад, но до сих пор обсуждают в Сети и молодому мужчине пришлось объяснять публике, откуда взялись долги.
Нужно отметить, что Гусеву удалось отбиться от нападок злопыхателей, объяснив, что долг перед государством скопился в результате нарушений ПДД. При этом супруг Виктории Романец возмущен, что кому-то интересны подобные слухи.
Также антифанаты поговаривают, что Антону запретили выезд за рубеж, на что он только посмеялся.
«Куда? Кто меня не пускает? Это пишут завистливые идиоты! Я только что прилетел из Италии, а уже в сентябре полечу на Ибицу со своей компанией. Никаких запретов на вылет у меня нет», – объясняет Гусев.
Также Антон акцентирует внимание на своей успешности и платежеспособности, но пользователи не верят ему, так как некоторые ситуации в его жизни доказывают обратное.
Нужно отметить, что Гусеву удалось отбиться от нападок злопыхателей, объяснив, что долг перед государством скопился в результате нарушений ПДД. При этом супруг Виктории Романец возмущен, что кому-то интересны подобные слухи.
Также антифанаты поговаривают, что Антону запретили выезд за рубеж, на что он только посмеялся.
«Куда? Кто меня не пускает? Это пишут завистливые идиоты! Я только что прилетел из Италии, а уже в сентябре полечу на Ибицу со своей компанией. Никаких запретов на вылет у меня нет», – объясняет Гусев.
Также Антон акцентирует внимание на своей успешности и платежеспособности, но пользователи не верят ему, так как некоторые ситуации в его жизни доказывают обратное.