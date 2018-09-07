Антон Гусев оправдывался перед хейтерами за долги перед государством

Нужно отметить, что Гусеву удалось отбиться от нападок злопыхателей, объяснив, что долг перед государством скопился в результате нарушений ПДД. При этом супруг Виктории Романец возмущен, что кому-то интересны подобные слухи.Также антифанаты поговаривают, что Антону запретили выезд за рубеж, на что он только посмеялся., – объясняет Гусев.Также Антон акцентирует внимание на своей успешности и платежеспособности, но пользователи не верят ему, так как некоторые ситуации в его жизни доказывают обратное.