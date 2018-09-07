В Красноярске возле краевой больницы в яму провалился груженый КАМаз

Районе краевой больницы в Красноярске проходит ремонт дорог. На данном участке снято асфальтное покрытие. Грузовик, перевозивший уголь, заехал на участок, где не было асфальта. В результате он провалился в яму, погрузившись под самую кабину. На данный момент нет данных о том, каким образом его доставали. Стоит отметить, что до начала ремонта дорог место, где проводился КАМаз, была пешеходной зоной.