В Красноярске возле краевой больницы в яму провалился груженый КАМаз
В Красноярске возле краевой больницы на участке, где снято асфальтное покрытие, в яму провалился груженый КАМаз. Известно, что там проходят дорожные ремонтные работы.
Районе краевой больницы в Красноярске проходит ремонт дорог. На данном участке снято асфальтное покрытие. Грузовик, перевозивший уголь, заехал на участок, где не было асфальта. В результате он провалился в яму, погрузившись под самую кабину. На данный момент нет данных о том, каким образом его доставали. Стоит отметить, что до начала ремонта дорог место, где проводился КАМаз, была пешеходной зоной.
Районе краевой больницы в Красноярске проходит ремонт дорог. На данном участке снято асфальтное покрытие. Грузовик, перевозивший уголь, заехал на участок, где не было асфальта. В результате он провалился в яму, погрузившись под самую кабину. На данный момент нет данных о том, каким образом его доставали. Стоит отметить, что до начала ремонта дорог место, где проводился КАМаз, была пешеходной зоной.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 09:18