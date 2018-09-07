В Кемеровской области в ДТП на трассе погиб 19-летний мотоциклист без шлема и водительских прав

ДТП произошло в ночное время 6 сентября на 204 километре трассы "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Югра". Как рассказали в отделе пропаганды регионального ГИБДД, около половины третьего ночи мотоцикл "ИЖ Планета-5" по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan. На момент аварии у мотоциклиста не было шлема, в результате чего он скончался на месте от полученных травм.Также в ДТП травмы получил и 29-летний мужчина, который управлял автомобилем. Его госпитализировали, но назначили амбулаторное лечение.