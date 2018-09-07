Специалисты определили опасность для человека от помогающего заснуть «белого шума»
Специалисты Университет Айовы рассказали, что «белый шум», который позволяет лучше заснуть и полезен при борьбе со звоном в ушах, может отрицательно влиять на работу органов слуха, а также общее состояние мозга человека. Опубликована научная работа в JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery.
Выражение «белый шум» ассоциируется со звуком поломанного телевизора или шумом водопада. Считается, что он способен «заглушить» посторонние звуки, помогая уснуть человеку в шумной комнате. С этой целью, целый ряд компаний стали выпускать специальные устройства для генерации белого шума.
Как рассказали специалисты, природа тиннитуса, или звона в ушах, изучена не в полной мере. Причиной его считаются слишком громкие звуки, повреждающие барабанные перепонки. При этом ученые отмечают, что появляются не только проблемы со слухом, наблюдаются еще и нарушения в работе головного мозга.
После экспериментов на животных, специалисты сделали вывод, что смягчает симптомы тиннитуса белый шум, только при этом происходят негативные изменения в головном мозге. В данном случае, увеличивается вероятность развитие заболеваний нейродегенеративного направления, что может привести к потере мозгом способности фильтровать информацию.
Выражение «белый шум» ассоциируется со звуком поломанного телевизора или шумом водопада. Считается, что он способен «заглушить» посторонние звуки, помогая уснуть человеку в шумной комнате. С этой целью, целый ряд компаний стали выпускать специальные устройства для генерации белого шума.
Как рассказали специалисты, природа тиннитуса, или звона в ушах, изучена не в полной мере. Причиной его считаются слишком громкие звуки, повреждающие барабанные перепонки. При этом ученые отмечают, что появляются не только проблемы со слухом, наблюдаются еще и нарушения в работе головного мозга.
После экспериментов на животных, специалисты сделали вывод, что смягчает симптомы тиннитуса белый шум, только при этом происходят негативные изменения в головном мозге. В данном случае, увеличивается вероятность развитие заболеваний нейродегенеративного направления, что может привести к потере мозгом способности фильтровать информацию.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:13