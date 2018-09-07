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Специалисты определили опасность для человека от помогающего заснуть «белого шума»

Специалисты Университет Айовы рассказали, что «белый шум», который позволяет лучше заснуть и полезен при борьбе со звоном в ушах, может отрицательно влиять на работу органов слуха, а также общее состояние мозга человека. Опубликована научная работа в JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery.
Специалисты определили опасность для человека от помогающего заснуть «белого шума»


Выражение «белый шум» ассоциируется со звуком поломанного телевизора или шумом водопада. Считается, что он способен «заглушить» посторонние звуки, помогая уснуть человеку в шумной комнате. С этой целью, целый ряд компаний стали выпускать специальные устройства для генерации белого шума.

Как рассказали специалисты, природа тиннитуса, или звона в ушах, изучена не в полной мере. Причиной его считаются слишком громкие звуки, повреждающие барабанные перепонки. При этом ученые отмечают, что появляются не только проблемы со слухом, наблюдаются еще и нарушения в работе головного мозга.

После экспериментов на животных, специалисты сделали вывод, что смягчает симптомы тиннитуса белый шум, только при этом происходят негативные изменения в головном мозге. В данном случае, увеличивается вероятность развитие заболеваний нейродегенеративного направления, что может привести к потере мозгом способности фильтровать информацию.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:13
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