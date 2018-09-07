Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова хочет сбежать из садика

«Рисует маме план побега из садика», - подписал свою свежую фотопубликацию Курбан Омаров.

«Поздравляю! Поход в садик – это настоящее событие!!! Тейка так быстро выросла, что аж не верится..эхх..как быстро же идет время!», «Ну все! У малышки началась взрослая жизнь! Сейчас самое золотое время. За ручку привел, за ручку отвел. Всегда при тебе. А скоро будет..эх..», «Знаю по себе, как же это трудно отпускать из гнезда свое чадо самое любимое. У Вас, Ксюш, обе дочурки красавицы просто, а младшая вообще настоящая кукла. Впереди Вас ждет Оооочень много прекрасных моментов! У меня сын вот пошел в 11 класс и вторая моя не совсем «адекватная» половина сознания просто кричит, что не хочет его никуда отпускать. Надо что-то с этим делать, но как? А у вас вообще девочки. Надеюсь, что скоро смогу полностью осознать тот факт, что дети очень быстро растут..», - продолжают активно писать преданные поклонники Ксении Бородиной и Курбана Омарова в социальной сети Instagram.

«Как Теона Курбановна первый день в детском садике провела? Не плакала? К маме и папе не просилась? На сколько часов Вы ее первый день оставляли в детсаду?», «А как Теюшка реагирует на то, когда ей говорят, что везут в детский садик? Не начинает плакать? Мой постоянно плачет, так печально становится на душе, когда вижу его слезы, что аж не хочется его туда отвозить», - спрашивают фолловеры у Бородиной и Омарова.

Ни для кого из преданных поклонников телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной не является секретом то, что ее любимый супруг – бизнесмен Курбан Омаров просто обожает выкладывать у себя на страничке в социальной сети Instagram свежие фотографии, видеоролики и сториз, главной героиней которых оказывается его младшая дочь Теона.Несколько часов назад Курбан Омаров решил порадовать своих преданных поклонников новым снимком 2-летней Теоны Курбановны. На фото Тея рисует, по словам супруга Бородиной, план побега из детского садика. Стоит отметить, что девочка не так давно впервые посетила дошкольное учреждение.Конечно же, очень многим пользователям Сети понравился детский снимок. Один за другим они принялись подчеркивать, что маленькой Теоне Курбановне не просто усидеть в стенах детского сада, вот она и решила продемонстрировать маме, что уже знает, как оттуда убегать домой.К слову, некоторые подписчицы известной телеведущей прославленного реалити-шоу «Дом-2» просто-таки засыпали знаменитость вопросами о том, нравится ли Теоне ходить в детский садик.Как бы там ни было, но до сих пор звездное семейство никак не прокомментировало вопрос детского сада 2-летней Теоны Курбановны. Оказывается, что многочисленные пользователи Сети надеятся на то, что и Ксения Бородина, и Курбан Омаров совсем скоро посвятит этой теме отдельный пост.Кстати, в этом году старшая наследница телеведущей «Дома-2» пошла в третий класс. Маруся учится в Гимназии имени Е.М.Примакова.Стоит напомнить, что в звездном семействе Ксении Бородиной и Курбана Омарова растет две девочки. Старшая Маруся родилась от первого брака ведущей скандально-известной телестройки «Дом-2» с бизнесменом Юрием Будаговым.В декабре 2015 года у Бородиной и Омарова появилась на свет дочь Тея, которую родители часто ласково называют Теюшка или Тея Курбановна. Также в семье Ксении и Курбана часто проводит время 10-летний сын бизнесмена от первого брака. Мальчика зовут Омар.