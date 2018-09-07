В Башкирии вышел на улицу и пропал 27-летний парень

Родные пропавшего парня обратились в правоохранительные органы и сообщили, что 27 августа мужчина ушёл из дому. Первые 4 дня он не отвечал на телефонные звонки, а после номер стал совсем недоступен. После обращения родственников в полицию пропавший был объявлен в розыск. На данный момент есть информация, что в последний раз его видели в Чишмах, в районе сахарного завода. Там он находился на улице и курил.Момент исчезновения парень был одет в черное трико с желтыми вставками, на нём был серый балахон, а обут был в кроссовки тёмно-синего цвета. Волосы молодого человека рыжего цвета.Родственники просят всех, кто имеет какую-либо информацию, обратиться в ближайшее отделение полиции.