В Тверской области в массовой аварии легковушку зажало между двух фур
На трассе под Тверью 6 сентября произошло столкновение трех грузовиков, которые зажали между собой легковой автомобиль. В результате произошедшего никто не погиб.
Авария имела место быть на трассе М10 в районе посёлка Эммаус Тверской области в вечернее время суток. Там произошло столкновение самосвала и двух фур. В результате между грузовиками оказался зажатым легковой автомобиль. Он получил серьезные механические повреждения. Однако в этой массовой аварии никто из людей не погиб. О количестве пострадавших не сообщается.
Авария имела место быть на трассе М10 в районе посёлка Эммаус Тверской области в вечернее время суток. Там произошло столкновение самосвала и двух фур. В результате между грузовиками оказался зажатым легковой автомобиль. Он получил серьезные механические повреждения. Однако в этой массовой аварии никто из людей не погиб. О количестве пострадавших не сообщается.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 08:05