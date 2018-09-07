В Тверской области в массовой аварии легковушку зажало между двух фур

Авария имела место быть на трассе М10 в районе посёлка Эммаус Тверской области в вечернее время суток. Там произошло столкновение самосвала и двух фур. В результате между грузовиками оказался зажатым легковой автомобиль. Он получил серьезные механические повреждения. Однако в этой массовой аварии никто из людей не погиб. О количестве пострадавших не сообщается.