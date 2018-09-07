Три огненных НЛО наблюдали в ночном небе жители Мельбурна

По утверждениям семьи из Мельбурна, они видели над своим домом три настоящих НЛО. Согласно информации очевидцев выясняется, что это были три ярких красны огня, пролетавших высоко в небе. Как рассказали местные жители, обнаружили загадочные объекты в начале сентября в Норт-Колфилде.Один из очевидцев рассказал, что летающие над облаками НЛО выглядели, как три красных фонаря. Перемещались они в западном направлении, сформировав между собой группу треугольной формы. По мнению местных уфологов, частое появление НЛО может указывать на начало грядущего апокалипсиса.