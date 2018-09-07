Три огненных НЛО наблюдали в ночном небе жители Мельбурна
Уфологи Австралии заявляют, что все указывает на приближение конца света, так как инопланетными пришельцами все чаще стала посещаться Земля. Очередное наблюдение сделали жители Мельбурна, которые увидели в небе три огненных НЛО.
По утверждениям семьи из Мельбурна, они видели над своим домом три настоящих НЛО. Согласно информации очевидцев выясняется, что это были три ярких красны огня, пролетавших высоко в небе. Как рассказали местные жители, обнаружили загадочные объекты в начале сентября в Норт-Колфилде.
Один из очевидцев рассказал, что летающие над облаками НЛО выглядели, как три красных фонаря. Перемещались они в западном направлении, сформировав между собой группу треугольной формы. По мнению местных уфологов, частое появление НЛО может указывать на начало грядущего апокалипсиса.
По утверждениям семьи из Мельбурна, они видели над своим домом три настоящих НЛО. Согласно информации очевидцев выясняется, что это были три ярких красны огня, пролетавших высоко в небе. Как рассказали местные жители, обнаружили загадочные объекты в начале сентября в Норт-Колфилде.
Один из очевидцев рассказал, что летающие над облаками НЛО выглядели, как три красных фонаря. Перемещались они в западном направлении, сформировав между собой группу треугольной формы. По мнению местных уфологов, частое появление НЛО может указывать на начало грядущего апокалипсиса.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:58