В Санкт-Петербурге полицейский автомобиль протаранил Lada Largus с малолетним ребёнком
В Санкт-Петербурге полицейский автомобиль протаранил Lada Largus, в которой находился малолетний ребёнок. На данный момент подробности данного ДТП устанавливаются правоохранителями.
Авария произошла в центре города на Новгородской улице около 10:00 вечера. Как сообщили очевидцы в социальной сети "Вконтакт", во время движения автомобиль с полицейскими по неустановленным причинам въехал в Lada Largus. ДТП имело место быть на пересечении двух улиц Моисеенко и Новгородской. В гражданском автомобиле находился на момент аварии ребёнок.
Как сообщают очевидцы, полицейские врезались в автомобиль Lada Largus на красном сигнале светофора. Также известно, что на данном участке находятся видеокамеры, которые помогут установить степень вины каждого участника ДТП.
Авария произошла в центре города на Новгородской улице около 10:00 вечера. Как сообщили очевидцы в социальной сети "Вконтакт", во время движения автомобиль с полицейскими по неустановленным причинам въехал в Lada Largus. ДТП имело место быть на пересечении двух улиц Моисеенко и Новгородской. В гражданском автомобиле находился на момент аварии ребёнок.
Как сообщают очевидцы, полицейские врезались в автомобиль Lada Largus на красном сигнале светофора. Также известно, что на данном участке находятся видеокамеры, которые помогут установить степень вины каждого участника ДТП.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 07:27