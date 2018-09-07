В Санкт-Петербурге полицейский автомобиль протаранил Lada Largus с малолетним ребёнком

Авария произошла в центре города на Новгородской улице около 10:00 вечера. Как сообщили очевидцы в социальной сети "Вконтакт", во время движения автомобиль с полицейскими по неустановленным причинам въехал в Lada Largus. ДТП имело место быть на пересечении двух улиц Моисеенко и Новгородской. В гражданском автомобиле находился на момент аварии ребёнок.Как сообщают очевидцы, полицейские врезались в автомобиль Lada Largus на красном сигнале светофора. Также известно, что на данном участке находятся видеокамеры, которые помогут установить степень вины каждого участника ДТП.