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Ольга Рапунцель отказывается гулять со своей дочерью Василисой и не спит с ней по ночам

С самого первого дня после возвращения из декретного отпуска участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель тыкает окружающих своим новым статусом и требует особого отношения к себе, не забывая упомянуть, как тяжело ей дается материнство.

Так, к примеру, девушка постоянно жалуется на недосып и усталость, ведь просыпается чуть ли не каждый час ночью, чтобы покормить или просто успокоить малышку, которая ночью очень неспокойна.

Ольга Рапунцель отказывается гулять со своей дочерью Василисой и не спит с ней по ночам

Однако ведущие реалити-шоу, в особенности Ольга Орлова, утверждают, что молодые родители переложили все обязанности по уходу за дочерью на Татьяну Владимировну, а сами спят до обеда и отлынивают от каких-либо дел, даже приготовление пищи полностью лежит на женщине.

Многие зрители считали, что у теледивы есть личная неприязнь к Оле и Диме, а потому она и «засаживает» их на каждом этапе, выставляя плохими родителями. Но в одном из последних ночных эфиров слова ведущей подтвердила сама Татьяна Владимировна.

В частности, она заявила, что маленькая Василиса практически постоянно спит с ней и совсем не просыпается ночью. Кроме того, женщина проболталась, что Рапунцель не особо горит желанием выходить на прогулку со своим ребенком, хотя в каждом эфире говорит об обратном и требует к себе особого отношения от коллектива.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:38
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