Ольга Рапунцель отказывается гулять со своей дочерью Василисой и не спит с ней по ночам

Так, к примеру, девушка постоянно жалуется на недосып и усталость, ведь просыпается чуть ли не каждый час ночью, чтобы покормить или просто успокоить малышку, которая ночью очень неспокойна.Однако ведущие реалити-шоу, в особенности Ольга Орлова, утверждают, что молодые родители переложили все обязанности по уходу за дочерью на Татьяну Владимировну, а сами спят до обеда и отлынивают от каких-либо дел, даже приготовление пищи полностью лежит на женщине.Многие зрители считали, что у теледивы есть личная неприязнь к Оле и Диме, а потому она и «засаживает» их на каждом этапе, выставляя плохими родителями. Но в одном из последних ночных эфиров слова ведущей подтвердила сама Татьяна Владимировна.В частности, она заявила, что маленькая Василиса практически постоянно спит с ней и совсем не просыпается ночью. Кроме того, женщина проболталась, что Рапунцель не особо горит желанием выходить на прогулку со своим ребенком, хотя в каждом эфире говорит об обратном и требует к себе особого отношения от коллектива.