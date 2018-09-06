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По мнению зрителей «Дома-2», Роман Капаклы и Марина Африкантова требуют у руководства повышения гонораров

Вот уже несколько дней подряд участники телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы и Марина Африкантова безудержно говорят о своей предстоящей свадьбе.

Правда, как оказалось, в действительности они намерены отказаться от организации шумного дорогостоящего торжества и просто расписаться в ЗАГСе, отметив это событие самыми близкими в каком-нибудь ресторане, а после, на сэкономленные деньги, отправиться в свадебное путешествие, предположительно в Париж.

По мнению зрителей «Дома-2», Роман Капаклы и Марина Африкантова требуют у руководства повышения гонораров

Однако зрители реалити-шоу не понимают, почему ребята намерены отказаться от пышного празднества, к примеру, как было у Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес. Они не верят в то, что за такое огромное количество времени, что Марина провела в периметре, она не скопила денег, ведь получает хорошие деньги за рекламу. Да и Рома гонорар имеет немаленький.

Многие подозревают, что своими разговорами о нехватке финансов ребята намекают руководству на то, что зарплату им следовало бы повысить.
Более того, некоторые уверены, что Африкантова и Капаклы поставили ультиматум: либо им увеличивают гонорары, либо они уходят за ворота и «Дом-2» лишается одновременно двух топовых участников.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:30
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