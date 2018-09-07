Samsung собирается прекратить поддержку Galaxy Note5 и Galaxy S6 edge+

Устройства в данном случае перестанут получать дополнения современных систем безопасности. По словам представителей компании, в операционных системах современные системы безопасности полностью соответствуют требованиям, вследствие того, что на устаревшем программном обеспечении не работают вирусы, а также вредоносные утилиты.Устройства Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5 презентовали в 2015 году. Уже в августе для данных моделей вышел последний апдейт, который затронул системы безопасности. По словам специалистов компании Samsung, смартфоны в дальнейшем просто не будут нуждаться в их поддержке.