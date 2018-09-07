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Samsung собирается прекратить поддержку Galaxy Note5 и Galaxy S6 edge+

Компания Samsung собирается в ближайший период времени прекратить поддержку современных смартфонов версии Galaxy Note5, а также Galaxy S6 edge+.

Samsung собирается прекратить поддержку Galaxy Note5 и Galaxy S6 edge+


Устройства в данном случае перестанут получать дополнения современных систем безопасности. По словам представителей компании, в операционных системах современные системы безопасности полностью соответствуют требованиям, вследствие того, что на устаревшем программном обеспечении не работают вирусы, а также вредоносные утилиты.

Устройства Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5 презентовали в 2015 году. Уже в августе для данных моделей вышел последний апдейт, который затронул системы безопасности. По словам специалистов компании Samsung, смартфоны в дальнейшем просто не будут нуждаться в их поддержке.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:31
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