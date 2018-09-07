Ученые определили возможность иммунной системы находить сломанное ДНК
Исследования ученых университета Ланкастера показали, что иммунная система человека может обнаруживать сломанные структуры ДНК. Результаты работы специалистов опубликовало издание medicalxpress.com.
Цель экспериментов заключалась в определении, каким образом клетки кожи сообщают иммунной системе, что их ДНК повреждена, при явном отсутствии инфекции. Такому подтверждению могут служить различные источники, такие как химические реагенты, генотоксические препараты, а также солнечные лучи и сигаретный дым. Исследования показали, что нарушенная работа молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты приводит к реакции, которая проходит при обнаружении вирусной инфекции.
Ученые применили химиотерапевтический препарат Этопозид для повреждения в клетках кожи ДНК. Это нарушение обнаружили некоторые белки в клетке, ответственные за распознавание вирусов. Данные сигналы включают в организме человека факторы антивирусной защиты, только теперь в работу подключились белки, отвечающие за восстановление поврежденного ДНК.
Как рассказали ученые, раскрыт способ определения и распознавания в ДНК поломки. Не исключается, что таким образом организм находит потенциально опасное появление раковых клеток.
Цель экспериментов заключалась в определении, каким образом клетки кожи сообщают иммунной системе, что их ДНК повреждена, при явном отсутствии инфекции. Такому подтверждению могут служить различные источники, такие как химические реагенты, генотоксические препараты, а также солнечные лучи и сигаретный дым. Исследования показали, что нарушенная работа молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты приводит к реакции, которая проходит при обнаружении вирусной инфекции.
Ученые применили химиотерапевтический препарат Этопозид для повреждения в клетках кожи ДНК. Это нарушение обнаружили некоторые белки в клетке, ответственные за распознавание вирусов. Данные сигналы включают в организме человека факторы антивирусной защиты, только теперь в работу подключились белки, отвечающие за восстановление поврежденного ДНК.
Как рассказали ученые, раскрыт способ определения и распознавания в ДНК поломки. Не исключается, что таким образом организм находит потенциально опасное появление раковых клеток.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:30