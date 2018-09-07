Ученые определили возможность иммунной системы находить сломанное ДНК

Цель экспериментов заключалась в определении, каким образом клетки кожи сообщают иммунной системе, что их ДНК повреждена, при явном отсутствии инфекции. Такому подтверждению могут служить различные источники, такие как химические реагенты, генотоксические препараты, а также солнечные лучи и сигаретный дым. Исследования показали, что нарушенная работа молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты приводит к реакции, которая проходит при обнаружении вирусной инфекции.Ученые применили химиотерапевтический препарат Этопозид для повреждения в клетках кожи ДНК. Это нарушение обнаружили некоторые белки в клетке, ответственные за распознавание вирусов. Данные сигналы включают в организме человека факторы антивирусной защиты, только теперь в работу подключились белки, отвечающие за восстановление поврежденного ДНК.Как рассказали ученые, раскрыт способ определения и распознавания в ДНК поломки. Не исключается, что таким образом организм находит потенциально опасное появление раковых клеток.