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Samsung в начале следующего года выпустит Galaxy S10 с поддержкой 5G

Компания Samsung должна в начале будущего года выпустить следующий свой флагманский смартфон версии Galaxy S10 с поддержкой 5G. В это же примерно время в мире приступят к внедрению сети пятого поколения. Корейский производитель участвует в разработке этого проекта.

Samsung в начале следующего года выпустит Galaxy S10 с поддержкой 5G


Samsung планирует добавить в Galaxy S10 поддержку 5G. Однако она включена будет не во все версии. Это затронет только отдельную 5G-версию на основе Galaxy S10+. Для сетей 5G флагман представят позднее остальных представителей серии. Согласно предположениям экспертов, это случится в марте, когда в Корее запустят 5G. Анонс серии Galaxy S10 должен состояться не ранее февральской выставки MWC 2019.

Из предварительной информации следует, что линейка Galaxy S10 включает 5,8-дюймовую версию с удобным сканером отпечатков пальцев, расположенным на задней панели. Сюда также вошла версия с 6,1- и 6,4-дюймовыми экранами, имеющими внутри дактилоскопические датчики.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:58
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