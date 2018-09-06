«В знак протеста»: На Урале мужчина вышел на улицу голым

Заметив, что его снимают на видео, он даже обрадовался. Прохожие спросили у мужчины, почему он голый: из-за жары или у него «прикид» такой.На это местный житель ответил, что этот жест он делает в знак протеста в отношении полиции и местной власти. Потом мужчина спокойно пошел дальше.