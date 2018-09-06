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«В знак протеста»: На Урале мужчина вышел на улицу голым

На Урале в Невьянске прохожие заметили мужчину, который вышел из магазина с покупками. Местный житель был совершенно голый.

«В знак протеста»: На Урале мужчина вышел на улицу голым


Заметив, что его снимают на видео, он даже обрадовался. Прохожие спросили у мужчины, почему он голый: из-за жары или у него «прикид» такой.

На это местный житель ответил, что этот жест он делает в знак протеста в отношении полиции и местной власти. Потом мужчина спокойно пошел дальше.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:30
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