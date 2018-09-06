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Ольге Рапунцель пришлось успокаивать вспылившего на Лобном Дмитрия Дмитренко

Возвращение на телепроект «Дом-2» Таты и Валерия Блюменкранц стало приятным сюрпризом для многих зрителей и плохой новостью для Ольги и Дмитрия Дмитренко.

И это не странно, ведь совсем скоро стартует конкурс «Человек года», главным призом которого является квартира в Москве, и брендовые супруги были уверены, что победа будет за ними, так как в периметре они были единственной парой, у которых есть маленький ребенок. Появление же в стенах Таты и Валеры резко уменьшило их шансы.

Ольге Рапунцель пришлось успокаивать вспылившего на Лобном Дмитрия Дмитренко

Однако никто и представить себе не мог, что Дима, окончательно разуверившись в выигрыше, решит продемонстрировать свою независимость от реалити-шоу и на всю страну заявит, что квартира ему не нужна, так как сейчас он копит деньги и в скором времени возьмет ипотеку, а значит жилье в столице у него будет и без подачек «Дома-2».

Более того, молодой человек заверил, что в случае своей победы он продаст квартиру, а все вырученные деньги отдаст в детский дом.

Ольге Рапунцель пришлось успокаивать вспылившего на Лобном Дмитрия Дмитренко

Такие слова очень рассмешили ведущих, а также остальных участников телестройки, присутствующих на Лобном, где и происходил данный разговор. А вот Оле было не до шуток. Расстроенная тем, что уплывающая квартира теперь и вовсе может стать недосягаемой из-за необдуманных слов супруга, она принялась закрывать Диме рот, но потерпела фиаско.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:38
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