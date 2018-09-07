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В партнерских торговых сетях появится планшет Huawei MediaPad T5

Появится Huawei MediaPad T5 в официальном онлайн-магазине и партнерских торговых сетях 13 сентября. Рекомендованная компанией Huawei стоимость планшета составляет 15990 рублей.
В партнерских торговых сетях появится планшет Huawei MediaPad T5


Устройство оборудовано дисплеем 10,1 дюйм, который передает полноцветную картинку посредством IPS экрана с разрешением 1920x1200 в Full HD качестве. За чистый звук и регулировку низких частот отвечает аудиоусилитель MediaPad T5. Экран планшета защищен от механических повреждений легким ударопрочным стеклом.

Инженеры Huawei снабдили MediaPad T5 8-ядерной моделью процессора, легко справляющегося с одновременно запущенными несколькими приложениями. С помощью microSD объем памяти увеличивается до 256 ГБ. Также предустановлена в планшете специальная файловая система, которая успешно решается проблемы, связанные с системным кэшем.

Производитель позаботился и о здоровье пользователей. Предусмотрена в MediaPad T5 поддержка фильтров Blue Ray и режим защиты зрения.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:28
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