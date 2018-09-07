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Ученые смогли проследить связь между музыкой и способностью музыкантов

Американские ученые доказали, что мозг битбоксера и гитариста воспринимает музыку совершенно по-разному. Результаты исследований опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

Ученые смогли проследить связь между музыкой и способностью музыкантов


Для точного анализа реакций мозга на звуки музыки ученые прибегли к исследованиям на аппарате МРТ, с помощью которого смогли наблюдать за зонами мозга участников. Для эксперимента пригласили 20 гитаристов и 20 битбоксеров.

Первых на МРТ просветили битбоксеров. Когда битбоксер слышал музыку, то у него активно начинали светиться зоны мозга, которые отвечают за движение рта. Ведь битбокс это производство музыки ртом. Такие люди способны воспроизводить звуки разных музыкальных инструментов. Активность мозга гитаристов показала свет в зоне, отвечающей за движение рук.

Таким образом можно сделать вывод, что мозг этих двух музыкантов воспринимает музыкальные звуки, исходя из своих способностей и направлений. То есть, мозг реагирует лишь на такие звуки, которые способен воспроизвести.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:30
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