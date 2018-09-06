Релиз игры Jagged Alliance: Rage! состоится 27 сентября

Любителям играть на Xbox One либо PlayStation 4 придётся немного подождать, так как консольный релиз запланировали на 6 ноября. Хотя известна уже дата выхода игрушки, нельзя пока оформить в Steam предварительный заказ. Также ещё не были озвучены рублёвые цены. Разработкой игры занимаются специалисты студии Cliffhanger Productions. Авторы Jagged Alliance: Rage! отмечают, что игра отличается глубокой тактической пошаговой составляющей, которая смешана с элементами приключений. Игроку с соратниками придётся сражаться с целым островом, который находится в руках «наркобарона», а также обезумевшей его армии. Герой страдая от недостатка воды, а также прочих ресурсов, находясь постоянно на грани помешательства, должен возглавить команду опытных наёмников, сразиться с превосходящими силами противника.В данную игрушку можно играть в одиночку, а также в кооперативном режиме, который рассчитан на двух человек. По словам авторов проекта, для прохождения сюжетной кампании уйдёт примерно 20 часов.