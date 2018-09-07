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«Им бы понравилось»: Певица Индиана снялась топлес у мемориала погибшим воинам

Британская певица Индиана, настоящее имя которой Лорен Хенсон, в своем аккаунте Instagram выложила неординарное фото. На данном снимке она позировала топлес возле мемориала погибшим солдатам во время Первой мировой войны.

«Им бы понравилось»: Певица Индиана снялась топлес у мемориала погибшим воинам


На этой публикации знаменитость стоит на фоне мемориальной доски, при этом прикрывает руками свою обнаженную грудь. За выбранное для фотографии место Лорен Хенсон получила шквал критики со стороны пользователей Сети. Многие стали обвинять артистку в осквернении чести и неуважении воинов, которые отдали свою жизнь, защищая страну. После злостных комментариев исполнительница песен обнародовала ещё один подобный снимок, под которым объяснила, что в ее поведении нет ничего плохого. По словам Индианы, она никого не хотела унижать.

Вокалистка, таким образом показала, что все люди родились голыми, а это значит - свободными. По ее мнению, если бы солдаты были живы, им обязательно бы понравилось ее позирование около мемориала.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:01
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