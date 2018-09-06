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Путин представил поправки к законопроекту о пенсиях на рассмотрение Госдумой

Согласно сообщениям секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму текст поправок к законопроекту об изменении пенсионной системы.
Путин представил поправки к законопроекту о пенсиях на рассмотрение Госдумой


Также Турчак отметил, что партией будут обеспечены к принятию эти поправки, в ходе рассмотрения проекта закона во втором чтении.

Еще в конце августа Госдума сообщила, что на рассмотрение парламента уже поступило более 100 поправок, относительно законопроекта, затрагивающего вопросы пенсионной реформы.

 
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Политика
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:31
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