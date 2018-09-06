Путин представил поправки к законопроекту о пенсиях на рассмотрение Госдумой

Также Турчак отметил, что партией будут обеспечены к принятию эти поправки, в ходе рассмотрения проекта закона во втором чтении.Еще в конце августа Госдума сообщила, что на рассмотрение парламента уже поступило более 100 поправок, относительно законопроекта, затрагивающего вопросы пенсионной реформы.