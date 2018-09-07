Психологи: Ностальгия улучшает настроение человека

Психологи провели свои исследования в три этапа, где были опрошены три группы людей (вторая и третья группа состояла из студентов и выпускников). На первом этапе опросили 266 взрослых людей, их попросили вспомнить самые приятные моменты из своей жизни и записать все на листик. После окончания записей своих воспоминаний, участники опроса стали рассказывать о ностальгии, которую испытали при воспоминаниях о хороших моментах. Оказалось, что уровень положительных эмоций прямо пропорционален уровню ностальгии.Во втором и третьем этапах приняли участие 122 выпускника из университета и 66 студентов на церемонии выдачи дипломов. Их также опросили касательно жизни в студенческие годы и о планах на будущее, результат опроса показал, что чем больше подопытные вспоминали приятных моментов и при этом испытывали ностальгию, тем ярче и безоблачнее им казалось их будущее.В итоге можно сказать, что приятные моменты ностальгии могут поднять настроение и воодушевить на хорошие поступки. По-этому, стоит помнить каждый момент радужного события, чтобы в будущем «поностальгировать» о нем и поднять себе настроение.