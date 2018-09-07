АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.37 USD 68.25
Курс валют на 07.09.2018

Психологи: Ностальгия улучшает настроение человека

Психологи из университетов Суррея, Винчестера и Саутгемптона провели массовые опросы студентов и взрослых людей. Результаты опубликованы в научных изданиях.

Психологи: Ностальгия улучшает настроение человека


Психологи провели свои исследования в три этапа, где были опрошены три группы людей (вторая и третья группа состояла из студентов и выпускников). На первом этапе опросили 266 взрослых людей, их попросили вспомнить самые приятные моменты из своей жизни и записать все на листик. После окончания записей своих воспоминаний, участники опроса стали рассказывать о ностальгии, которую испытали при воспоминаниях о хороших моментах. Оказалось, что уровень положительных эмоций прямо пропорционален уровню ностальгии.

Во втором и третьем этапах приняли участие 122 выпускника из университета и 66 студентов на церемонии выдачи дипломов. Их также опросили касательно жизни в студенческие годы и о планах на будущее, результат опроса показал, что чем больше подопытные вспоминали приятных моментов и при этом испытывали ностальгию, тем ярче и безоблачнее им казалось их будущее.

В итоге можно сказать, что приятные моменты ностальгии могут поднять настроение и воодушевить на хорошие поступки. По-этому, стоит помнить каждый момент радужного события, чтобы в будущем «поностальгировать» о нем и поднять себе настроение.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 07:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге полицейский автомобиль
Психологи: Ностальгия улучшает настроение человека
Skoda представила общественности внешний вид
Samsung в начале следующего года выпустит Galaxy
В партнерских торговых сетях появится планшет
Мрачную постапокалиптическую игру RPG INSOMNIA:
Ученые смогли проследить связь между музыкой и
«Им бы понравилось»: Певица Индиана снялась
Астрономы определили сложное строение магнитных
Хакеры научились взламывать браузер Google Chrome
Мировой отзыв автомобилей Toyota коснется и России
Samsung собирается прекратить поддержку Galaxy
Ученые выяснили, какие факторы влияют на простоту
Ученые определили возможность иммунной системы
«На пороге вечности»: Вышел трейлер кинофильма
Релиз игры Jagged Alliance: Rage! состоится 27
В Турции на дне озера нашли римскую базилику,
«В знак протеста»: На Урале мужчина вышел на
Сергей Жорин: Елена Степаненко отказалась хранить
Путин представил поправки к законопроекту о
Разработчики официально представили модель
По мнению зрителей «Дома-2», Роман Капаклы и
Появились слухи, что в периметр телепроекта
NASA предлагает 1 млн долларов за технологию
Ольге Рапунцель пришлось успокаивать вспылившего
Марго Робби окажется в «Руинах» черного списка
«Эмигрировать из России в Европу»: Юлия Самойлова
Зрители «Дома-2» считают, что неудачная
Новые фото Игоря Крутого заставили его
«Решил остаться дома»: Кети Топурия впервые
Просмотреть все новости