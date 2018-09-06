«Эмигрировать из России в Европу»: Юлия Самойлова объяснила смысл заявления
Ранее Юлия Самойлова сообщала о планах эмиграции в Европу. Теперь певица в своем микроблоге Instagram обнародовала видеообращение, в котором объяснила смысл данного заявления.
Артистка сообщила, что заявление по поводу эмиграции из России на территорию Европы – это слова отважной матери, у которой ребенок также прикован к инвалидной коляске. Вокалистка поведала, что в последнее время она получает все больше подобных писем, и проблема не в России, а в огромной любви матери. Певица отметила, что в РФ невозможно получить необходимые лекарственные препараты и поэтому призвала не искать в данных высказываниях «политики», а поддержать ее обращение в Госдуму.
Артистка считает, что всем вместе удастся решить проблему о допуске необходимых лекарств в Россию. Пост Юлии Самойловой в течение двух часов сумел собрать более 1,6 тысяч лайков и около 150 комментариев. Ранее сообщалось, что пользователи соцсети поддержали Юлию Самойлову, которая заявила о эмиграции в другую страну.
Артистка сообщила, что заявление по поводу эмиграции из России на территорию Европы – это слова отважной матери, у которой ребенок также прикован к инвалидной коляске. Вокалистка поведала, что в последнее время она получает все больше подобных писем, и проблема не в России, а в огромной любви матери. Певица отметила, что в РФ невозможно получить необходимые лекарственные препараты и поэтому призвала не искать в данных высказываниях «политики», а поддержать ее обращение в Госдуму.
Артистка считает, что всем вместе удастся решить проблему о допуске необходимых лекарств в Россию. Пост Юлии Самойловой в течение двух часов сумел собрать более 1,6 тысяч лайков и около 150 комментариев. Ранее сообщалось, что пользователи соцсети поддержали Юлию Самойлову, которая заявила о эмиграции в другую страну.
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