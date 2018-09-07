Руслан Громов: О жадных звездах, образе Бузовой и трендах этой осени

Стаж работы Руслана Громова в индустрии красоты – более семи лет. Стажировался он в академии парикмахерского искусства, участвовал в конгресс-форумах лучших стилистов России, семинарах по повышению квалификации L'Oreal, Label, Organic, Alterna, Envy. Руслан Громов сотрудничал в качестве стилиста с многими артистами русского шоу-бизнеса: Ольгой Бузовой, Наташей Королевой, Даной Борисовой.— На сегодняшний день я принципиально не работаю с медийной аудиторией, звёздные клиенты требуют слишком много внимания к свей персоне, а я в силу свой загруженности не могу уделить много времени. К тому же, артисты зачастую не готовы платить за работу, а я за бесплатно не работаю.— Да,есть. Я активно занимаюсь фотопродюсированием, проще говоря, организовываю фотосессии.— Мне предложили сотрудничество сразу две крупные компании из бьюти-индустрии, но, к сожалению, переговоры затягиваются, и я пока не могу открыто говорить на эту тему.— У меня несколько изменилась жизнь, смена основной работы, пополнение в семье, и как-то захотелось перемен во внешности, чего-то нового и мне не свойственного. От новой стрижки уже устал и хочется вернуть прежнюю шевелюру.— Самое большое вдохновение - это когда я смотрю на совершено случайного прохожего, и вижу его в каком-то конкретном образе, я смотрю на человека, как на некую куклу, и визуализирую новый цвет волос, который бы идеально подошёл именно этому человеку, стрижку, макияж, одежду и т.д. Меня вдохновляет сама атмосфера, в которой я варьируюсь.— Личная жизнь у меня уже давно сложилась, у меня 2 малыша и замечательная супруга. Если честно, я не особо люблю распространяться на личные темы. Сыну нравится моя работа, но я не могу пока сказать, что он как-то расположен к профессии. Зато ему нравится фотографироваться, и фотографировать он тоже очень любит, возможно, лет через 10, Артём станет первоклассным фотографом.— Макияж для каждой женщины является важной частью образа: какими вы видите женщин и девушек этой осенью? Я всегда советую натуральность, особенно, если макияж для жизни, а не для камеры. Этой осенью я предлагаю разориться и приобрести самую хорошую тональную основу, пудру, скульптор, хайлайтер, тени для бровей или карандаш, и самое главное, яркую помаду, предпочтительнее матовую (не обязательно сухую), хорошую тушь для ресниц. И ловите идеальный осенне-зимний макияж: предлагаю идеальный тон лица, тонкий слой пудры, рисуем или подчёркиваем брови, скульптором делаем акцент на скулы (если они отсутствуют-рисуем, Youtube в помощь), наносим хайлайтер, тушь для ресниц и яркую помаду. Несмотря на достаточно не скромный список косметических продуктов, ваш макияж не будет перегружать лицо. Самым ярким акцентом должны быть губы.— Классическое платье футляр, каблук и небольшая сумочка или клатч спасут любую ситуацию.— Мне нравится, как Ольга выглядит в этом проекте, образ достаточно романтичный и в тоже время она периодически предстаёт перед зрителями этакой дивой, вполне под формат данного шоу. Вот только с косметикой перебарщивает, и ее это очень старит, Ольге уже не 20 лет и нужно задумываться о таких моментах.