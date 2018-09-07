Skoda представила общественности внешний вид салона концепт-кара Skoda Vision RS
Обнародованный Чешской машиностроительной компанией Skoda тизер, представляет общественности прототип Skoda Vision RS. Данным концептом демонстрируется вид «заряженных» моделей бренда.
Обнародованные эскизы демонстрируют характерные для удлиненной панели управления углепластиковые вставки. Из углепластика выполнена и центральная консоль. Все указывает на то, что инженерами использовались в основном материалы из возобновляемых источников. Также получил автомобиль отделку из хрусталя и алькантары. Салон оборудован тачскрином мультимедийного центра и электронной приборной панелью.
Салон дополнен многими акцентами, ссылающимися больше в сторону автоспорта. Отмечаются яркие красные мотивы, красные спортивные кресла и защитные ремни. Презентуют «заряженный» вид Skoda Vision RS осенью текущего года при проведении Парижского автосалона.
Обнародованные эскизы демонстрируют характерные для удлиненной панели управления углепластиковые вставки. Из углепластика выполнена и центральная консоль. Все указывает на то, что инженерами использовались в основном материалы из возобновляемых источников. Также получил автомобиль отделку из хрусталя и алькантары. Салон оборудован тачскрином мультимедийного центра и электронной приборной панелью.
Салон дополнен многими акцентами, ссылающимися больше в сторону автоспорта. Отмечаются яркие красные мотивы, красные спортивные кресла и защитные ремни. Презентуют «заряженный» вид Skoda Vision RS осенью текущего года при проведении Парижского автосалона.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:31