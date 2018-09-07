АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.37 USD 68.25
Курс валют на 07.09.2018

Skoda представила общественности внешний вид салона концепт-кара Skoda Vision RS

Обнародованный Чешской машиностроительной компанией Skoda тизер, представляет общественности прототип Skoda Vision RS. Данным концептом демонстрируется вид «заряженных» моделей бренда.
Skoda представила общественности внешний вид салона концепт-кара Skoda Vision RS


Обнародованные эскизы демонстрируют характерные для удлиненной панели управления углепластиковые вставки. Из углепластика выполнена и центральная консоль. Все указывает на то, что инженерами использовались в основном материалы из возобновляемых источников. Также получил автомобиль отделку из хрусталя и алькантары. Салон оборудован тачскрином мультимедийного центра и электронной приборной панелью.

Салон дополнен многими акцентами, ссылающимися больше в сторону автоспорта. Отмечаются яркие красные мотивы, красные спортивные кресла и защитные ремни. Презентуют «заряженный» вид Skoda Vision RS осенью текущего года при проведении Парижского автосалона.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге полицейский автомобиль
Психологи: Ностальгия улучшает настроение человека
Skoda представила общественности внешний вид
Samsung в начале следующего года выпустит Galaxy
В партнерских торговых сетях появится планшет
Мрачную постапокалиптическую игру RPG INSOMNIA:
Ученые смогли проследить связь между музыкой и
«Им бы понравилось»: Певица Индиана снялась
Астрономы определили сложное строение магнитных
Хакеры научились взламывать браузер Google Chrome
Мировой отзыв автомобилей Toyota коснется и России
Samsung собирается прекратить поддержку Galaxy
Ученые выяснили, какие факторы влияют на простоту
Ученые определили возможность иммунной системы
«На пороге вечности»: Вышел трейлер кинофильма
Релиз игры Jagged Alliance: Rage! состоится 27
В Турции на дне озера нашли римскую базилику,
«В знак протеста»: На Урале мужчина вышел на
Сергей Жорин: Елена Степаненко отказалась хранить
Путин представил поправки к законопроекту о
Разработчики официально представили модель
По мнению зрителей «Дома-2», Роман Капаклы и
Появились слухи, что в периметр телепроекта
NASA предлагает 1 млн долларов за технологию
Ольге Рапунцель пришлось успокаивать вспылившего
Марго Робби окажется в «Руинах» черного списка
«Эмигрировать из России в Европу»: Юлия Самойлова
Зрители «Дома-2» считают, что неудачная
Новые фото Игоря Крутого заставили его
«Решил остаться дома»: Кети Топурия впервые
Просмотреть все новости