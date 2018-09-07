Skoda представила общественности внешний вид салона концепт-кара Skoda Vision RS

Обнародованные эскизы демонстрируют характерные для удлиненной панели управления углепластиковые вставки. Из углепластика выполнена и центральная консоль. Все указывает на то, что инженерами использовались в основном материалы из возобновляемых источников. Также получил автомобиль отделку из хрусталя и алькантары. Салон оборудован тачскрином мультимедийного центра и электронной приборной панелью.Салон дополнен многими акцентами, ссылающимися больше в сторону автоспорта. Отмечаются яркие красные мотивы, красные спортивные кресла и защитные ремни. Презентуют «заряженный» вид Skoda Vision RS осенью текущего года при проведении Парижского автосалона.