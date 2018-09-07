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Мрачную постапокалиптическую игру RPG INSOMNIA: The Ark выпустят 27 сентября

Разработчики из самарской студии Mono Studio вместе с популярным издательством HeroCraft заявили, что мрачная ролевая постапокалиптическая «игрушка» INSOMNIA: The Ark в продажу поступит уже 27 сентября.

Мрачную постапокалиптическую игру RPG INSOMNIA: The Ark выпустят 27 сентября


Игра на ПК доступна будет в Steam. По словам разработчиков, история берёт начало на “Объекте 6”, огромной космической станции, движущейся больше 400 лет к новому пристанищу человечества. Главный герой, проснувшись после долгого криогенного сна, пытается влиться в существующую жёсткую систему, где уже всё предрешено, а также разгадать секрет мифической Точки Эвакуации. Геймеров ожидает более70 проработанных локаций, которые содержат неожиданные квесты, а также смертельно опасные ловушки. Минимум 60 часов займёт прохождение, а также детальное изучение всех существующих тёмных уголков космической станции. На пути игрокам встретятся 250 персонажей. История в игре сопровождается диалогами, общая продолжительность которых составляет более 200 000 слов. Игроков ждут сражения с людьми, агрессивными тварями, голод, жажда, малоизученная психическая болезнь «сомния».



Игру INSOMNIA: The Ark проходить можно будет одним персонажем и в команде (четыре дружественных NPC). Авторами обещано нелинейное развитие сюжета, 12 вариантов финала. В описании проекта говорится, что перед игроком развернётся нелинейная хитросплетённая история. В данном случае не очевидное действие способно изменить восприятие всего сюжета. При этом задания имеют несколько концовок. Биография и навыки персонажа влияют в игре на доступные опции прохождения имеющихся квестов. Это может привести в итоге к неожиданным последствиям. Пока нельзя оформить предварительный заказ. Однако уже объявили стоимость игры - 683 рубля. В свою очередь релиз сопровождается десятипроцентной скидкой.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:05
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