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Зрители «Дома-2» считают, что неудачная ринопластика изуродовала лицо Таты Блюменкранц

Несмотря на то, что практически каждая участница телепроекта «Дом-2», придя в периметр, прибегала к помощи пластического хирурга с целью подкорректировать свою внешность, зрители не могут принять этот факт и продолжают критиковать их за это.

Многие уверены, что девушки не становятся красивее, а наоборот уродуют себя, делая операции у недобросовестных специалистов. И носы Анастасии Балинской, Марины Мексики, Екатерины Колисниченко тому яркое подтверждение.

Зрители «Дома-2» считают, что неудачная ринопластика изуродовала лицо Таты Блюменкранц

А несколько дней назад публика обратила внимание на то, что и Тата Блюменкранц стала жертвой пластической хирургии. В недавнем эфире операторы показали лицо девушки крупным планом, и поклонники реалити-шоу были в шоке от увиденного.

Они знали, что Тата делала пластику носа, однако и представить себе не могли, насколько плохо у нее обстоят дела.

Зрители «Дома-2» считают, что неудачная ринопластика изуродовала лицо Таты Блюменкранц

Судя по стоп-кадру, ринопластика, которая должна была исправить своеобразную форму носа участницы, лишь усугубила ситуацию. Теперь, некогда довольно симпатичную и привлекательную, молодую мамочку, по мнению фанатов телестройки, можно смело назвать сестрой Майкла Джексона, который в свое время тоже стал жертвой хирургов и буквально лишился носа.

Пользователи Сети призывают Блюменкранц прекратить ставить опыты над своей неординарной внешностью и полюбить себя такой, какая есть, иначе итог может быть очень плачевный.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:47
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