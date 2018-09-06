Зрители «Дома-2» считают, что неудачная ринопластика изуродовала лицо Таты Блюменкранц

Многие уверены, что девушки не становятся красивее, а наоборот уродуют себя, делая операции у недобросовестных специалистов. И носы Анастасии Балинской, Марины Мексики, Екатерины Колисниченко тому яркое подтверждение.А несколько дней назад публика обратила внимание на то, что и Тата Блюменкранц стала жертвой пластической хирургии. В недавнем эфире операторы показали лицо девушки крупным планом, и поклонники реалити-шоу были в шоке от увиденного.Они знали, что Тата делала пластику носа, однако и представить себе не могли, насколько плохо у нее обстоят дела.Судя по стоп-кадру, ринопластика, которая должна была исправить своеобразную форму носа участницы, лишь усугубила ситуацию. Теперь, некогда довольно симпатичную и привлекательную, молодую мамочку, по мнению фанатов телестройки, можно смело назвать сестрой Майкла Джексона, который в свое время тоже стал жертвой хирургов и буквально лишился носа.Пользователи Сети призывают Блюменкранц прекратить ставить опыты над своей неординарной внешностью и полюбить себя такой, какая есть, иначе итог может быть очень плачевный.