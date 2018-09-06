Марго Робби окажется в «Руинах» черного списка Голливуда

Авторами сценария драмы «Руины» оказались братья Райан и Мэтью Фирпо. Их общий проект занял первое место в «Черном списке» Голливуда. Сюжет раскрывает путешествие Верхмата по послевоенной Германии с девушкой, которая пережила в военное время холокост. Бывший капитан решил искупить грехи, убивая бывших членов эскадрона смерти СС, который когда-то возглавлял. Роль представителя Верхмата досталась Матиасу Шонартсу, роль его спутницы сыграет Марго Робби.В роли режиссера картины выступит Джастин Курзель, а съемки «Руины» начнутся в следующем году в Праге, Чехия.