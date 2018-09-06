Марго Робби окажется в «Руинах» черного списка Голливуда
Австралийская актриса Марго Робби снимется в одной из неспродюссированных картин Голливуда. Черный список проектов возглавила военная драма под названием «Руины».
Авторами сценария драмы «Руины» оказались братья Райан и Мэтью Фирпо. Их общий проект занял первое место в «Черном списке» Голливуда. Сюжет раскрывает путешествие Верхмата по послевоенной Германии с девушкой, которая пережила в военное время холокост. Бывший капитан решил искупить грехи, убивая бывших членов эскадрона смерти СС, который когда-то возглавлял. Роль представителя Верхмата досталась Матиасу Шонартсу, роль его спутницы сыграет Марго Робби.
В роли режиссера картины выступит Джастин Курзель, а съемки «Руины» начнутся в следующем году в Праге, Чехия.
Авторами сценария драмы «Руины» оказались братья Райан и Мэтью Фирпо. Их общий проект занял первое место в «Черном списке» Голливуда. Сюжет раскрывает путешествие Верхмата по послевоенной Германии с девушкой, которая пережила в военное время холокост. Бывший капитан решил искупить грехи, убивая бывших членов эскадрона смерти СС, который когда-то возглавлял. Роль представителя Верхмата досталась Матиасу Шонартсу, роль его спутницы сыграет Марго Робби.
В роли режиссера картины выступит Джастин Курзель, а съемки «Руины» начнутся в следующем году в Праге, Чехия.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:22