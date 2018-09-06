АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.14 USD 68.46
Курс валют на 06.09.2018

Марго Робби окажется в «Руинах» черного списка Голливуда

Австралийская актриса Марго Робби снимется в одной из неспродюссированных картин Голливуда. Черный список проектов возглавила военная драма под названием «Руины».

Марго Робби окажется в «Руинах» черного списка Голливуда


Авторами сценария драмы «Руины» оказались братья Райан и Мэтью Фирпо. Их общий проект занял первое место в «Черном списке» Голливуда. Сюжет раскрывает путешествие Верхмата по послевоенной Германии с девушкой, которая пережила в военное время холокост. Бывший капитан решил искупить грехи, убивая бывших членов эскадрона смерти СС, который когда-то возглавлял. Роль представителя Верхмата досталась Матиасу Шонартсу, роль его спутницы сыграет Марго Робби.

В роли режиссера картины выступит Джастин Курзель, а съемки «Руины» начнутся в следующем году в Праге, Чехия.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:22
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
По мнению зрителей «Дома-2», Роман Капаклы и
Появились слухи, что в периметр телепроекта
NASA предлагает 1 млн долларов за технологию
Ольге Рапунцель пришлось успокаивать вспылившего
Марго Робби окажется в «Руинах» черного списка
«Эмигрировать из России в Европу»: Юлия Самойлова
Зрители «Дома-2» считают, что неудачная
Новые фото Игоря Крутого заставили его
«Решил остаться дома»: Кети Топурия впервые
Эксперт прокомментировал прозрение Евгения
Курс доллара в России побил максимальные рекорды
В Дели построят башни, очищающие воздух от смога
Эксперты сделали прогноз по смартфонам с
Причиной смерти Долорес О’Риордан из группы The
В сети появился трейлер фильма-катастрофы "Курск"
Партии Швеции не согласны с решением
Ученые выяснили последствия отказа от мяса
Эксперты: 14-летние дети слишком молоды, для
В Тамбове сбежали из цирка верблюды и пони
В ближайшее время ожидается выпуск нового УАЗ
Президент Honor был замечен с неизвестным
Фигуристка Софья Полищук была избита после
Компания Lister продемонстрировала фото самого
«Женщина-море»: Татьяна Навка очаровала публику
Скандалы вокруг Facebook заставили пользователей
Без вкуса: Киркоров появился на «Новой волне» в
Продюсеры фильма «Empire V» запустили свою
Музей Орсе признан самым посещаемым в мире
Ольга Рапунцель и Иосиф Оганесян сцепились в
В Ярославской области семилетний ребёнок сбил на
Просмотреть все новости